Gabrielo, il miglior dj dell’anno è il 14enne di Barletta

Il più grande dj emergente è pugliese e si chiama Savino Gabriel Musti, da tutti conosciuto come Gabrielo.

Il ragazzo, di soli 14 anni, ha partecipato e vinto la Finalissima del Tour Music Fest – The European Music Contest, che si è tenuta lo scorso 7 dicembre all’Auditorium del Massimo di Roma.

Prima del grande evento di sabato scorso, dj Gabrielo era stato selezionato tra i primi 27 artisti, su un numero iniziale di 20.000 provenienti da tutta Italia e dall’Europa, aggiudicandosi, anche in quella circostanza, il primo posto nella categoria Dj.

4 fasi di selezione

Prima di arrivare alla finalissima, così come specificato sul sito del Tour Music Fest, dj Gabrielo ha dovuto superare 4 fasi di selezione:

preliminare che si svolge tramite l’invio di una Demo (audio/video) che può consistere in una produzione originale dell’artista o in un mix di brani

che si svolge tramite l’invio di una Demo (audio/video) che può consistere in una produzione originale dell’artista o in un mix di brani macroregionale per le selezioni che si svolgono live in 5 città italiane

per le selezioni che si svolgono live in 5 città italiane nazionale che consiste in un grande evento live, che si svolge in un live club di Roma e che prevede la presenza di un pubblico non votante

che consiste in un grande evento live, che si svolge in un live club di Roma e che prevede la presenza di un pubblico non votante finale internazionale che riunisce i più grandi talenti della musica emergente italiana e si svolge nell’Auditorium del Massimo

Dj Gabrielo, la giovane promessa pugliese

La giovane promessa pugliese, dunque, ha superato con successo tutte le fasi, riuscendo a conquistare i giudici e a conquistare l’ambito premio, che potrà essere considerato come un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. I presupposti, nonostante la giovane età, ci sono tutti e sono ottimi.

La mission del Tour Music Fest, infatti, è proprio quella di responsabilizzare gli artisti e le band emergenti italiane ed europee, riuscendo a trasmettere lo spirito di crescita artistica e musicale, con l’obiettivo di aggiungere un valore alla musica del futuro.

Il grande talento innato di dj Gabrielo, è stato inoltre premiato anche da una borsa di studio di 10mila euro. Soldi che il giovane investirà per l’acquisto della strumentazione e per continuare a studiare. La strada da percorrere, sebbene sia in discesa, è ancora lunga.