Davide Fiore: il talento tarantino sul ring della World Boxing Cup 2026

TARANTO – C’è un angolo di Puglia che si prepara a brillare sotto il sole del Sudamerica. Davide Fiore, originario del rione Talsano di Taranto, è pronto a volare in Brasile, a Foz do Iguaçu, per rappresentare l’Italia nella tappa d’esordio della World Boxing Cup 2026, il circuito d’élite che definisce le gerarchie del pugilato olimpico mondiale. Il viaggio dell’azzurro è iniziato proprio ieri con un intenso training camp internazionale. Due settimane di sudore e confronto con i migliori atleti del pianeta, per poi dare battaglia sul ring dal 20 al 26 aprile.

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Davide Fiore all’angolo dei campioni: la guida di Russo e De Carolis

Per il ventunenne Davide Fiore, impegnato nella categoria 65 kg, questa non è solo una gara, ma un’accademia di altissimo livello. A guidarlo in questa avventura ci sono due leggende viventi della boxe italiana. Clemente Russo, responsabile tecnico, mito assoluto con due argenti olimpici e due titoli mondiali in bacheca, e Giovanni De Carolis, direttore tecnico, ultimo italiano a fregiarsi del titolo mondiale WBA nei supermedi. Avere due giganti del genere all’angolo è la prova del valore di Fiore, un atleta che ha saputo trasformare il talento in risultati concreti, partendo dai sacrifici quotidiani nella palestra di Talsano fino a diventare uno dei profili più interessanti del movimento azzurro.

Taranto e la “Nobile Arte” della boxe: un legame di ferro e cuore

Non è un caso che la boxe mondiale parli tarantino. Il legame tra la città ionica e il ring affonda le radici in una storia fatta di resilienza e riscatto, dove la palestra è spesso diventata il porto sicuro per intere generazioni. Taranto è una terra che “mastica” guantoni da decenni: dai mitici incontri nei circoli operai del dopoguerra fino alla nascita di realtà d’eccellenza come la Boxe Fiore di Talsano. Qui il pugilato non è solo uno sport, ma un prolungamento del carattere stesso dei tarantini: tenace, abituato al sacrificio e capace di incassare senza mai abbassare la guardia. La convocazione di Davide Fiore è l’ultimo capitolo di una “scuola jonica” che continua a sfornare campioni, trasformando il sudore delle palestre di periferia in orgoglio nazionale da esportare oltreoceano.

Davide Fiore: la scalata verso il ranking mondiale

La World Boxing Cup 2026 non fa sconti: è un circuito a tappe dove ogni colpo vale punti preziosi per la fase finale di fine stagione. Per Davide vestire la maglia azzurra in Brasile rappresenta il banco di prova definitivo. “È un onore enorme”, racconta il pugile tarantino, “voglio dare tutto e continuare a crescere confrontandomi con i migliori”. Questa convocazione premia l’eccellenza della Boxe Fiore, una realtà capace di sfornare campioni e di confermare Taranto come una delle capitali del pugilato italiano. Ora la parola passa al ring oltreoceano, dove Davide è pronto a dimostrare che la “tempra pugliese” non teme rivali.