Daily Mail: “Lecce tra le mete privilegiate in Italia”

La Puglia continua, ancora una volta, ad essere sotto i riflettori delle testate internazionali. L’ultimo articolo (di una lunga serie) è stato pubblicato lo scorso 4 settembre dal quotidiano britannico Daily mail. Dal titolo A recce in Lecce! Lavish architecture, irresistible food and wine – this city is Italy at its classical best e dalla firma di Dominic Midgley, il pezzo è un elenco delle bellezze della Firenze del sud.

Dopo l’iniziale confronto con due delle località turistiche italiane maggiormente conosciute, Roma e Firenze, il reporter illustra le magnifiche attrazioni della città pugliese, asserendo come non abbia nulla da invidiare rispetto alle altre.

Lecce e le sue 100 chiese

Partendo dalle 100 chiese presenti a Lecce, Midgley si è poi soffermato sul barocco, che orna case e monumenti, ricordando come gli equivalenti ecclesiastici dei Big Five del safari siano il Duomo, la basilica di Santa Croce, le Chiese di Santa Chiara, Santa Irene e San Matteo, con il Duomo il leone nel branco.

Dopo l’elenco artistico di alcune delle principali attrazioni della città, il Daily mail ha ricordato ai suoi lettori un valore aggiunto sul perché visitare e apprezzare Lecce: il cibo.

Cibo e vino Primitivo

Questi alcun degli estratti presenti all’interno dell’articolo: “Sfiderei chiunque a ordinare un piatto di carne o pesce una volta che gli fosse stata servita una porzione di zucchine crude e un piatto enormemente imponente della tipica miscela di pasta pugliese – orechiette e friarielli- con ragù di manzo”. Accolti con ospitalità in una trattoria del posto, Midgley e sua moglie hanno potuto assaggiare un grande numero di piatti tipici pugliesi. Il tutto, naturalmente, accompagnato dal Primitivo locale, per una completa esaltazione dei propri pasti, sancendo così la promozione di Lecce e dintorni a eccellenza turistica del sud Italia.

L’esaustivo articolo del Daily mail su Lecce non è il primo riguardante la Puglia: il quotidiano britannico si era già espresso favorevolmente sulla regione nel 2018.