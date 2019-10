Cosimo Schena, il prete-poeta che sta spopolando su Spotify

La nuova rivelazione di Spotify si chiama Poeta dell’Amore. Questo è il soprannome dato a Cosimo Schena da tutti coloro che hanno letto o ascoltato le sue poesie in musica.

Il ragazzo, conosciuto da tutti come Mino, è un prete, filosofo, scrittore e poeta nato a Brindisi nel 1979 che ha intrapreso nel 1998 gli studi in Ingegneria Informatica fino alla svolta della sua vita. Nel 2001, infatti, Schena inizia il cammino verso il sacerdozio che gli consentirà nel 2009 di essere ordinato presbiterio.

Il continuo amore per la filosofia e il desiderio di continuare a scrivere, tuttavia, lo porteranno a continuare con gli studi, laureandosi in filosofia prima all’Università di Tor Vergata e poi all’Università di Verona. Attualmente, invece, è dottorando di ricerca in filosofia presso la Pontificia Università Lateranense dove sta approfondendo il tema del totalitarismo e del misticismo in Simone Weil.

Tutte le pubblicazioni di don Cosimo

Mentre svolge regolarmente il suo ministero pastorale a Mesagne, don Cosimo ha continuato a scrivere regolarmente i suoi testi, tanto che nel 2016 ha pubblicato i libri “La croce è la nostra patria. Simone Weil e l’enigma della croce” e nel 2017 “L’essere persona. Lo stato limite della persona?, “Simone Weil e la questione gnostica” e la sua prima raccolta di poesie, “Ispirazioni”.

La sua capacità di colpire l’anima dei suoi lettori attraverso le sue parole gli ha permesso di continuare con la pubblicazione di diverse raccolte come “Sussurri”, “Sussurri di un’anima” e “Soffio verso il cielo” e “Impronte di Cuore”.

Come il sacerdote tiene a sottolineare, il ricavato di tutte queste pubblicazioni viene utilizzato per aiutare le famiglie bisognose.

L’approdo su Spotify

La geniale intuizione di pubblicare tutti i suoi componimenti in formato audio, interpretati personalmente, è solo dell’ultimo anno. Sebbene sia passato poco tempo, in tanti hanno iniziato a seguire don Cosimo sulla piattaforma di musica digitale Spotify, apprezzando le bellissime musiche che si intrecciano alla perfezione con le sue interpretazioni.

Attualmente il sacerdote sta lavorando su un nuovo progetto in collaborazione con diversi musicisti nazionali e internazionali “Innamorati dal suo timbro unico e inconfondibile”: il successo sarà sicuramente assicurato.