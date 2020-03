Coronavirus, pacchetto di misure per le PMI

Per fronteggiare l’emergenza del Covid-19, la Regione Puglia ha approvato alcune misure che prevedono la sospensione delle rate dei mutui, fondo centrali di garanzia per le piccole e medie imprese, dilazioni e pagamenti all’Acquedotto pugliese (Aqp).

Come ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, l’emergenza sanitaria sta determinando alcune conseguenze molto negative sulle imprese pugliesi, con il rischio concreto di ripercussioni immediate sui livelli occupazionali e, quindi, di una spirale recessiva che potrebbe mettere in ginocchio l’intero sistema produttivo.

Il primo pacchetto organico di misure, dunque, prevede: