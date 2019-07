La Puglia è alla ricerca di personale infermieristico. Questo è quanto annunciato dal presidente della regione Michele Emiliano, che questa mattina ha sottolineato che entro il 31 dicembre 2019 ci sarà un concorso unico per infermieri, che prevede una graduatoria regionale.

Al momento sono stati garantiti mille posti, ma il numero potrebbe presto variare in quanto le cifre esatte sono ancora in fase di definizione, anche grazie alla recente approvazione da parte della Giunta Regionale dei piani dei fabbisogni di ciascuna azienda.

Nuovi infermieri grazie al riordino ospedaliero

Come ha spiegato Emiliano, sarà possibile indire questo concorso grazie al piano di riordino ospedaliero e alla riduzione della spesa farmaceutica, che ha consentito di trovare il denaro che sarà destinato alle nuove assunzioni, da tempo richieste dai reparti degli ospedali di Puglia. I tagli, quindi, non saranno alla spesa sanitaria, ma saranno eliminati gli sprechi.

Le modalità del concorso sono state spiegate durante una riunione con dieci direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi, che sono state convocate dal direttore del Dipartimento regionale Politiche per la Salute, Vito Montanaro.

È stato proprio lo stesso a spiegare che il concorso unico regionale sarà affidato ad un’unica azienda, la Asl Bari. La scelta è ricaduta su questa Asl in quanto l’unica in regione ad avere già una piattaforma informatica pronta all’uso, dato il recente concorso per infermieri a tempo determinato.

Come sarà la graduatoria

La graduatoria del concorso unico sarà, come già detto, regionale. Numerosi saranno le opzioni sulle sedi prescelte espresse dai candidati, che saranno designati in un luogo o in un altro in base allo scorrimento della graduatoria, che sarà valida per tre anni.

Ulteriori informazioni, tuttavia, saranno rese nei prossimi mesi sul sito Puglia Salute.