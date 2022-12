Spettacolare concerto di pianoforte alle Grotte di Castellana

Evento unico ed imperdibile! Ieri (22 dicembre 2022) ha avuto luogo “Piano a Mezz’aria“, concerto di pianoforte alle Grotte di Castellana. Lo spettacolo si è svolto nella suggestiva scenografia delle Grotte di Castellana, con una sorprendente performance aerea di Bruno Montrone al pianoforte.

La voragine della Caverna della Grave ha accolto un pianoforte e il suo pianista che, calati dall’alto da oltre 65 metri di altezza, sono rimasti sospesi a mezz’aria per tutta la durata dello spettacolo.

Tutti con il naso all’insù per assistere ad un concerto unico al mondo

Gli spettatori si sono trovati all’interno delle viscere della terra, con un pianoforte e un pianista sospesi a mezz’aria, trasportati dalle note di musica jazz e soul, naturalmente amplificate dalla struttura acustica della caverna.

Ad accompagnare l’esecuzione al piano di Bruno Montrone ci sono stati la meravigliosa voce Serena Grittani e il vibrante sax di Gianfranco Mezzella. Il trio per l’occasione, ha deciso di rivisitare in chiave jazz e soul alcuni dei più gradi successi mondiali del mondo musicale pop.

Natale nelle Grotte 2022

Si conclude con questo emozionante concerto la rassegna di “Natale nelle Grotte 2022“, organizzata per le festività natalizie da Grotte di Castellana srl con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte nell’ambito dell’accordo tra Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese.

Oltre a “Piano a Mezz’aria”, il cartellone ha visto in scena altri due eventi diversi fra loro, tutti molto apprezzati dal pubblico.

Satira ed ironia di Giobbe Covatta e la poetica delle Stelle di Giuliano Sangiorgi

Il spettacolo nelle grotte è stato “Giobbe Covatta in Recital“, che ha inaugurato gli appuntamenti domenica 18 dicembre. Il comico ha divertito e allo stesso fatto riflettere sui paradossi della povertà, della fame e dell’infanzia abbandonata, in uno spettacolo di satira e ironia.

Mercoledì 22 dicembre è stato il tempo di “Giuliano Sangiorgi canta le Stelle”. La voce dei Negramaro si è alternata al pianoforte e alla chitarra, accompagnato da Raffaele Casarano. Lo spettacolo ha emozionato gli spettatori in un live che ha ripercorso le tappe della formazione artistica di Sangiorgi, che ha interpretato i brani del migliore cantautorato italiano e d internazionale. I brani scelti sono quelli che lo hanno guidato come Stelle lungo il cammino della sua crescita (non solo) musicale, arrivando così ad influenzare il suo immaginario e la sua poetica.

Gli appuntamenti alle Grotte di Castellana Continuano

Chiuso Natale nelle Grotte, proseguono gli appuntamenti inseriti nell’ampio cartellone di Piazze d’Inverno nel centro cittadino ma anche alle Grotte di Castellana. Si rinnova, infatti, anche per quest’anno l’appuntamento con il Presepe Vivente all’interno delle grotte, rappresentazione unica nel suo genere a 70 metri di profondità.

E tu hai partecipato ad uno degli spettacoli alle Grotte di Castellana? Seguici per restare sempre aggiornato sugli eventi più belli in Puglia!