ComparaBUS, viaggiare risparmiando (anche verso la Puglia)

Negli ultimi anni il modo di viaggiare ha subito notevoli cambiamenti, adattandosi alle esigenze di coloro che per lavoro o per diletto cambiano spesso destinazione. I nuovi viaggiatori sono più dinamici che mai e amano programmare i propri spostamenti andando a caccia di offerte per viaggi low cost e promozioni imperdibili sui vari motori di ricerca disponibili in rete.

Se viaggiare risparmiando è un po’ il sogno di tutti, non si può fare a meno di consultare ComparaBUS, il metamotore di ricerca creato proprio per favorire la cultura dei viaggi a basso costo. Con ComparaBUS ogni viaggiatore o aspirante tale può trovare le migliori tariffe per pullman, treni, aerei e siti di carpooling. Qualunque sia il luogo di partenza, è possibile raggiungere la Puglia o altre destinazioni a lungo desiderate senza spendere cifre esorbitanti.

ComparaBUS, cos’è e come funziona

Lanciato in Francia per la prima volta, ComparaBUS è il migliore motore di ricerca per trovare biglietti del pullman (e non solo) a prezzi competitivi. Con un semplice click è possibile confrontare le tariffe più economiche di autobus, treni, carpooling, voli dall’Italia e dall’Europa. Un servizio completamente gratuito che offre agli utenti la possibilità di prenotare online il mezzo di trasporto prescelto senza costi aggiuntivi e conoscere il relativo orario di partenza e arrivo.

La prenotazione online avviene in maniera rapida e intuitiva: per scoprire la modalità di viaggio più conveniente, basta accedere al sito ufficiale di ComaparaBUS e inserire luogo di partenza e di arrivo con la data nella quale si intende viaggiare.

Viaggiare in pullman a poco prezzo

Tra i mezzi di trasporto su quattro ruote, l’autobus è sicuramente la soluzione più comoda. Come è possibile intuire dal nome del portale, grazie a ComparaBUS si può viaggiare in pullman a poco prezzo usufruendo di una rete di autobus interurbani valida non solo per raggiungere città italiane come Milano, Roma, Venezia, ma anche capitali estere di grande fascino come Parigi. Anche la Puglia rappresenta la meta ideale per chi preferisce spostarsi in autobus: una volta raggiunta la località pugliese che si vuole visitare, è finalmente possibile godere delle bellezze della regione in tutta tranquillità.

Per selezionare la compagnia di viaggio adatta alle proprie necessità, occorre reperire tutte le informazioni utili a riguardo, visibili in un’unica pagina: linee degli autobus, tragitto previsto, costo dei biglietti e orari dei pullman. Alcuni dei vettori di autobus a disposizione sono FlixBus, MarinoBus, Bus Center, Miccolis e Baltour: tra le tratte principali dei pullman vi sono ad esempio la Napoli-Bari, la Roma-Milano, la Milano-Napoli e così via.

Mezzi di trasporto a confronto: pullman, treni, aerei e carpool

La convenienza è assicurata grazie alla partnership con tutti i vettori di autobus, treni, carpooling e aerei.

Compagnie ferroviare : il motore di ricerca mostra le offerte di tutti i treni di Trenitalia e Italo (il servizio di treni ad alta velocità è gestito da NTV, società nota come Italotreno). Con Trenitalia collaborano anche aziende private che assicurano i collegamenti locali (Ferrovie del Gargano e Trenord tra le più note).

: il motore di ricerca mostra le offerte di tutti i treni di Trenitalia e Italo (il servizio di treni ad alta velocità è gestito da NTV, società nota come Italotreno). Con Trenitalia collaborano anche aziende private che assicurano i collegamenti locali (Ferrovie del Gargano e Trenord tra le più note). Compagnie aeree : con ComparaBUS è possibile prenotare i voli per raggiungere gli aeroporti nazionali e internazionali. Nell’elenco delle principali compagnie di volo sono presenti Alitalia, Air France, Volotea, Lufthansa, British Airways, ma anche Ryanair e Easyjet in qualità di compagnie low cost.

: con ComparaBUS è possibile prenotare i voli per raggiungere gli aeroporti nazionali e internazionali. Nell’elenco delle principali compagnie di volo sono presenti Alitalia, Air France, Volotea, Lufthansa, British Airways, ma anche Ryanair e Easyjet in qualità di compagnie low cost. Siti internet di car pooling: i due servizi più famosi sono Blablacar e FlixCar.

Qual è, dunque, la missione di ComparaBUS? Offrire ai consumatori un’esperienza di viaggio facile, permettendo loro di accedere alle offerte più adatte in termini di prezzo, tempo e durata. Viaggiare in Italia e all’estero all’insegna del risparmio è finalmente diventata una possibilità concreta. Impossibile resistere.