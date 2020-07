Dalla Lombardia alla Puglia in bici per i bimbi in Terapia Intensiva

Da Limbiate a Lecce per aiutare i bambini in Terapia Intensiva Neonatale. È questo l’ambizioso progetto di Claudio D’Aloia, papà di tre bambini e marito di Isotta, sportivo e amante dell’avventura, la natura e la vita che ha deciso di compiere un viaggio di libertà e passione lungo l’Italia.

L’uomo, nato a Lecce, vive ora a Limbiate, comune in provincia di Monza, e dopo essere stato vicino alla sua famiglia durante il periodo di lockdown, ha deciso di ritrovare un suo personale equilibrio percorrendo 1.250 chilometri in compagnia della sua bicicletta.

L’ambizioso progetto, oltre ad essere una sfida con se stesso, è un ottimo pretesto per mettersi in gioco e per mostrare ai propri figli che nulla è impossibile, dato che se si affronta una sfida con determinazione e perseveranza, fatica e sudore, la strada è solo lo spazio che separa dalla meta.

Un viaggio per i piccoli della Terapia Intensiva Neonatale

Per una spinta in più, Claudio ha deciso di pedalare anche per l’associazione di volontariato Intensivamente Insieme, un’organizzazione che nasce dall’unione di genitori, medici e infermieri per sostenere le attività della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Il viaggio, dunque, si trasforma in un’occasione per dare voce ai più piccoli, nati prematuri o con patologie neonatali che, come Claudio, percorrono ogni giorno un lungo e difficile viaggio per raggiungere una meta preziosa, quella della vita.

Durante i suoi 7 giorni di viaggio, tappa dopo tappa, Claudio avrà modo di raccontare le difficoltà delle famiglie coinvolte nell’esperienza della Terapia Intensiva Neonatale e dell’amore e dedizione nei confronti dei loro piccolini.

Quali sono le tappe

Il viaggio, con partenza il 18 luglio, sarà così suddiviso:

18 Limbiate-Guastalla (Reggio Emilia);

19 Guastalla-Ravenna;

20 Ravenna-Senigallia (Ancona);

21 Senigallia-Giulianova (Teramo);

22 Giulianova-Marina di Lesina (Foggia);

23 Marina di Lesina-Manfredonia (Foggia);

24 Manfredonia-Polignano;

25 Polignano-Lecce.

Seguiranno aggiornamenti sul viaggio di Claudio.