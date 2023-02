Claudio Baglioni in concerto a Bari è una occasione da non perdere. Potrete ascoltare il famoso cantautore italiano il 5 febbraio al Teatro Petruzzelli di Bari alle 21.00.

Dodici Note Solo Bis

Dopo il grandissimo successo di “Dodici Note Solo“, Claudio Baglioni ha deciso di tornare nei maggiori teatri di tutta Italia con nuove tappe live. Lo spettacolo si intitola “Dodici Note Solo Bis” e vedrà nuovamente Baglioni interpretare con la voce, il pianoforte e altri strumenti, le canzoni più belle e famose del suo importante repertorio.

Il concerto è una coronazione della carriera musicale di Claudio Baglioni, una delle più straordinarie degli artisti della musica italiana, uno spettacolo imperdibile che può vantare di aver vinto il Premio Tenco del 2022.

Il 5 febbraio si potrà assistere al fantastico spettacolo “Dodici Note Solo Bis” anche a Bari, al Teatro Petruzzelli, dalle 21.00.

Se sei un fan di Claudio Baglioni e un appassionato della musica, non puoi farti scappare questa data unica a Bari.

Claudio Baglioni e il suo concerto Dodici Note Solo Bis

Se non dovessi riuscire a trovare i biglietti di Claudio Baglioni in concerto a Bari, al tour si aggiungono nuove date in altre città d’Italia, le trovi indicate qui sotto:

20 febbraio 2023: BUSTO ARSIZIO (VA) – Teatro Sociale Delia Cajelli

22 febbraio 2023: PAVIA – Teatro Fraschini

23 febbraio 2023: SONDRIO – Teatro Sociale

26 febbraio 2023: VERCELLI – Teatro Civico

28 febbraio 2023: LODI – Auditorium Tiziano Zalli Banco BPM

01 marzo 2023: LUCCA – Teatro Del Giglio

Come reperire i biglietti di questo imperdibile tour

Per tutte le info sulle date e i circuiti di vendita: www.friendsandpartners.it/ servizioclienti@friendsandpartners.it / 02.4805731

Si comunica inoltre che sono stati riprogrammati a marzo i concerti di Claudio Baglioni previsti a Bolzano e Bergamo, posticipati a causa di un’influenza del cantautore.

07 marzo 2023: BERGAMO – Teatro Donizetti

12 marzo 2023: BOLZANO – Teatro Comunale

I biglietti acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Cosa aspetti? Prenota anche tu il biglietto per Claudio Baglioni in concerto a Bari!