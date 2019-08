Nella giornata di ieri, nella Prefettura di Foggia è avvenuta la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, firmato dal Presidente Giuseppe Conte, dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi e in presenza del presidente della regione Puglia Michele Emiliano.

Nello specifico, come sottolineato dal Premier, in seguito alla firma del progetto saranno realizzati, grazie ai 280 milioni finanziati dal Cipe, ben 43 progetti riguardanti numerosi ambiti come quelli della viabilità provinciale, infrastrutture per il turismo, collegamenti con le isole, valorizzazione cultura e sviluppo dell’industria farmaceutica e industriale.

In cosa consiste il CIS

Come spiegato sul sito del Governo, la strategia di sviluppo di Foggia e del suo territorio parte da un assunto molto semplice: la valorizzazione delle varie eccellenze locali, come quelle culturali, naturalistiche ed enogastronomiche. L’obiettivo è infatti quello di fornire una concreta attuazione a tutto il potenziale economico della zona servendosi di alcuni interventi strategici, funzionalmente connessi tra loro.

Quali saranno i 43 progetti

Il Tavolo istituzionale, insediato lo scorso 8 aprile a Palazzo Chigi, ha avuto il compito di elaborare alcune utili strategie per attuare un programma straordinario di sviluppo della Capitanata, che ha decretato i 43 progetti interessati dal CIS: