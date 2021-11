Chiara Ferragni torna in Puglia: a Bari per il lancio della linea make-up

Chiara Ferragni torna in Puglia. Dopo aver essere stata in Salento durante l’estate, la famosa imprenditrice digitale sarà oggi a Bari per il lancio della sua linea make-up.

Ospite di una nota profumeria in via Sparano a partire dalle 18, l’influencer incontrerà i 60 vincitori del concorso promosso dall’azienda in cui sarà ospitata. Per incontrare la moglie di Fedez gli aspiranti vincitori avrebbero dovuto acquistare, entro il 15 novembre, almeno 50 euro di prodotti Chiara Ferragni in uno dei 9 punti vendita aderenti in Puglia. Dopo ogni acquisto il consumatore ha ottenuto una cartolina tipo ‘Gratta e vinci’ in cui scoprire se si rientra tra i fortunati o no.

Il ritorno di Chiara Ferragni in Puglia

“La mia prima collezione make-up – è specificato sul sito dell’imprenditrice – è dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Perché la self-confidence nasce da piccoli gesti che ci aiutano a sentirci piú belli e forti. Ho creato una linea che rispecchia la mia idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità. Tutti i prodotti sono Made in Italy e realizzati con formule eccellenti per offrirvi il miglior rapporto qualità prezzo presente sul mercato”.

Dato il numeroso seguito della mamma di Leone e Vittoria, tuttavia, il Comune di Bari ha emanato un’ordinanza. Questo il suo contenuto: “Nel giorno 17 novembre 2021, dalle ore 05.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine esigenze è istituito il divieto di fermata sulla via Dante, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra il civico 53 ed il civico 49. Si autorizza, in deroga, la sosta di un minivan sulla via Dante, lato prospiciente l’attraversamento con la via Sparano, nelle immediate vicinanze dello store”.