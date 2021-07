Chiara Ferragni e Fedez sono tornati in Puglia

Detto fatto. Quando lo scorso anno Chiara Ferragni aveva scoperto di essere incinta della piccola Vittoria in una masseria in Salento, l’imprenditrice digitale aveva annunciato che sarebbe presto tornata in Puglia.

Promessa mantenuta: in questi giorni lei e suo marito Fedez sono nuovamente nel Tacco d’Italia per godere di qualche giorno all’insegna del relax.

Arrivati nella giornata di ieri con un jet privato all’aeroporto di Brindisi, i Ferragnez sono in compagnia di collaboratori e amici in una lussuosa masseria del brindisino, più precisamente a Fasano. Al momento non si sa ancora quanto i due resteranno in Puglia, ma sicuramente sia Fedez che la Ferragni terranno aggiornati dei loro spostamenti i numerosi follower.

Un gradito ritorno, dunque, quello di una delle coppie più apprezzate del web: se Fedez era già stato in Puglia per l’edizione 2021 del Battiti Live, Chiara Ferragni ha sfilato lo scorso anno per la Dior Cruise, occasione durante la quale aveva goduto di uno spettacolare tour in Salento.