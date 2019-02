Cesti di Natale, tra mille ricette e tante possibilità ai fornelli

Qual è la prima parola che si associa alla Puglia? Indubbiamente la parola “Cibo”. Puglia.com si è cimentata nel racchiudere nei suoi cesti di Natale tutti i prodotti tipici pugliesi. Nei cesti dal più piccolo al più grande ci sono i migliori prodotti agroalimentari locali come taralli classici, orecchiette di semola, cavatelli di semola, pomodori secchi sott’olio, melanzane a filetti e molti altri. A seconda della scelta del cesto si possono abbinare i vari prodotti per combinare le migliori ricette pugliesi.

ORECCHIETTE DI SEMOLA CON PASSATA DI POMODORO

Uno dei piatti più semplici e appetitosi sono sicuramente le orecchiette con la passata di pomodoro alla casareccia, capaci di combinare la più raffinata pasta realizzata spesso a mano in Puglia oggi come una volta, con una delle più pregiate coltivazioni della Capitanata. Preparare questo piatto è molto semplice. Si comincia riscaldando la padella con un filo d’olio di coratina e, una volta fatto, bisogna versare la passata di pomodoro in modo da farla cuocere. Mentre attendete la cottura della salsa a fuoco lento, portate a bollore l’acqua salata e versate le orecchiette di semola in pentola. Una volta pronte, fate scolare le orecchiette e unitele alla passata di pomodoro che avete in padella, mescolando per bene il tutto così da far amalgamare i sapori. Una volta fatto, il piatto è pronto per essere servito.

ANTIPASTI TIPICI PUGLIESI

Per accompagnare al meglio il pranzo di natale, i cesti di Natale di Puglia.com offrono degli ottimi prodotti fatti in casa pronti per essere gustati, rappresentando i tipici antipasti dal gusto squisitamente pugliese. In dei piatti per antipasti da mettere a centro tavola, potrete combinare tra le varie possibilità piccole porzioni di taralli classici, olive in salamoia Bella di Cerignola e delle melanzane a filetti.

FAVE E CICORIE

Fave e cicorie è un piatto tipico pugliese, dalle origini arcaiche e campagnole, buono e naturale. Nella confezione il piatto è già pronto per essere servito in tavola con del pane, per venire incontro alle esigenze e le necessità di chiunque. Consigliamo di accompagnare il piatto di fave e cicorie con un bicchiere di Nero di Troia.

ORECCHIETTE CON PATÈ DI RAPE

Le orecchiette con paté di rape sono uno dei primi piatti più deliziosi della cucina pugliese. Per realizzarlo in maniera ottimale mettete in una padella un filo d’olio coratina e uno spicchio d’aglio, e dopo aver fatto rosolare il tutto, versate il contenuto del vasetto di paté di rape. Nel frattempo, in un’altra pentola, fate bollire l’acqua salata e dopodiché immergete le orecchiette di semola. Una volta pronte, scolate le orecchiette e unitele al paté di rape miscelando con attenzione il tutto. Buona appetito!

CAVATELLI DI SEMOLA CON LENTICCHIE

I cavatelli di semola con lenticchie sono un piatto che affonda le sue radici nella tradizione culinaria pugliese, dove i cavatelli erano preparati a mano dalle varie massaie e le lenticchie raccolte in particolar modo nell’entroterra locale. Fate bollire una pentola d’acqua con del sale e versate i cavatelli. Nel mentre riscaldate le lenticchie già pronte in una pentola a parte. Una volta pronti i cavatelli, fateli scolare. Successivamente mischiate la pasta con i legumi, portando così a tavola un piatto prelibato e adatto a tutti.

Le possibilità che i cesti di Natale di Puglia.com sanno offrire sono davvero infinite. Tra i prodotti tipicamente pugliesi e la loro preparazione sopraffina, per queste feste la fantasia è il solo limite.