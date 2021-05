Lecce, 3,7 mln per pedonalizzazione aree del Castello

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 3.690.000 euro il progetto presentato dal Comune di Lecce per la “Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello Carlo V – Tratto di via XXV Luglio”. Con questi fondi, che si uniscono a quelli già finanziati dalla Regione Puglia per 1.692.000 euro e destinati al sistema delle piazze (da piazzetta De Santis a piazza Libertini), si avvia il progetto dell’amministrazione comunale di rigenerare l’intera area intorno al Castello, rendendo la fortezza cinquecentesca il perno dell’offerta turistica cittadina, promuovendo la mobilità pedonale, ciclistica e l’intermodalità e migliorando la vivibilità e la sicurezza per chi ci vive e per chi ne fruisce. Con questo intervento, via XXV Luglio non sarà più la cerniera fra la parte antica e il centro commerciale della città, ma aree di pregio come il Carlo V, il Teatro Apollo e Piazza Libertini saranno di fatto inglobate nel centro storico.

Cosa prevedono i lavori

Finanziato nell’ambito del Programma di Azione e Coesione complementare al PON “Infrastrutture e Reti” 2014-20 – Asse C “Accessibilità turistica”, il progetto prevede la pedonalizzazione e pavimentazione in basolato del tratto di via XXV Luglio, dall’incrocio con via Costa fino all’incrocio con Via G. Marconi, di via R. Biccari e via V. Fazzi. Nello specifico, si procederà alla rimozione del manto stradale in tutto il tratto interessato e dei marciapiedi e massetti su tutta l’area di progetto, alla nuova pavimentazione in basoli di pietra calcarea e al recupero e riposizionamento di quelli già esistenti, alla realizzazione di elementi di arredo urbano in pietra, sedute e segni a terra per l’area pedonale, ciclabile e parcheggio bike-sharing, alla piantumazione di nuove alberature e aiuole a verde, al rifacimento dei sottoservizi (rete di smaltimento acque meteoriche, rete idrica e pubblica illuminazione), a un nuovo impianto di pubblica illuminazione e infrastrutture elettriche e, infine, all’installazione di uno smart info point, un totem digitale che fornirà informazioni di interesse storico artistico e naturalistico e aggiornamenti su iniziative, strutture ricettive, ristoranti e punti bike friendly della città.

Nell’intervento di rigenerazione, saranno tenuti in considerazione l’abbattimento delle barriere architettoniche e accorgimenti e segnalazioni per l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo da parte di chiunque e, in particolare, dei non vedenti, degli ipovedenti e dei sordi.

La valorizzazione del Castello Carlo V e dell’intera area in modo diretto e indiretto avrà importanti ricadute anche sul sistema produttivo di Lecce (negozi, bar e ristoranti).