Castello di Copertino, esempio di architettura rinascimentale

Nel centro della città in provincia di Lecce, Copertino, sorge il suo Castello, un edificio forticato che rappresenta un importantissimo esempio dell’architettura militare in Puglia.

Sebbene si tenda a immaginare che il maniero sia stato costruito ad opera dell’architetto militare Evangelista Menga del XVI secolo, in realtà il primo nucleo della fortificazione risale al XIII-XIV secolo, così come evidente dalla forma della torre alta e quadrangolare.

Storia del castello di Copertino

È molto probabile, dunque, che il nucleo originario del complesso possa essere individuata nel mastio (ovvero la torre tipica dei castelli medievali). Questa struttura potrebbe essere collegata alla presenza di Carlo I d’Angiò, che nel 1266 elevò Copertino a sede amministrativa della contea. L’attuale aspetto del castello, tuttavia, si deve, come già anticipato, all’architetto Menga, che per volontà del marchese Alfonso Granai Castriota decise di inglobare le già presenti strutture in un impianto quadrangolare e da quattro bastioni angolari, cinti dall’ampio fossato.

Dopo queste modifiche il castello si è tramandato di generazione in generazione, fino all’acquisto nel 1557 da parte della famiglia genovese degli Squarciafico. Bisognerà aspettare il 1885 prima che la struttura venisse dichiarata Monumento Nazionale e il 1956 per essere acquisita al Demanio dello Stato.

Architettura della fortezza

Il castello di Copertino ha una pianta trapezoidale, e come già anticipato è costituito da quattro bastioni angolari e circondato da un ampio fossato ai quali devono aggiungersi il mastio di età angioina.

L’ingresso in questa meraviglia è sancito dall’attraversamento di un portale rinascimentale, costituito da numerose decorazioni che, oltre a rendere il tutto più affascinante, sono estremamente prestigiose.

Le diverse epoche e le numerose modifiche che il maniero ha subito durante il trascorrere del tempo sono visibili nel cortile interno, tra le cui strutture è possibile ammirare la cappella dedicata a San Marco e i suoi sarcofagi dei marchesi Squarciafico, il pozzo e il portico a tre basse arcate del Palazzo Pignatelli e l’ingresso al salone angioino.

Prima di accedere agli ambienti quattro-cinquecenteschi di quello che viene comunemente chiamato Palazzo Vecchio, bisogna percorrere una scalinata coperta.

Castello di Copertino, orari di visita

Questo e tanto altro (imperdibili sono i suoi sotterranei) possono essere visitati ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30.

Foto di Cosimo Trono.