Castello di Castro, antica fortezza medievale

Il mare di Castro non è l’unica attrazione della cittadina in provincia di Lecce: tra le affascinanti vie del centro storico è possibile apprezzare anche l’antico castello medievale.

La sua attuale forma, tuttavia, è composta da diverse stratificazioni che si sono susseguite con il trascorrere del tempo: l’impianto più antico, edificato sui resti della rocca bizantina, dovrebbe essere a cavallo tra il XII e XIII secolo.

Definito da Carlo I d’Angiò una fortezza di rilevanza strategica per la difesa del regno, il castello di Castro è stato ritenuto uno dei più funzionali della terra d’Otranto grazie alle sue difese naturali, oltre che per la sua architettura militare.

Le numerose modifiche che si sono susseguite con il passare degli anni hanno reso il castello di oggi a pianta rettangolare con quattro torri angolari, ognuna dalla forma differente tra loro. Il maniero, come tipico di quel tempo, è anche stato dotato di un fossato con annesso ponte levatoio, ora sostituito. Al suo interno, invece, è presente un cortile un tempo utilizzato per il deposito di prodotti agricoli che venivano commercializzati, oltre che tutte le stanze del piano terra. Di assoluta suggestione, inoltre, è la sala di ponente, che oltre a godere di una vista sul mare, è dotata di un accesso esterno dai quali è possibile giungere agli orti sottostanti.

Museo Archeologico di Castro

Dopo essere stato abbandonato per alcuni decenni, le recenti opere di restauro hanno permesso al castello di Castro di tornare a splendere come merita. Alcune delle sue stanze, inoltre, ospitano oggi il Museo Archeologico di Castro, un cantiere museale ancora in divenire all’interno del quale sono raccontate tante testimonianze storiche della zona.

Castello di Castro, orari di visita

Questi gli orari di visita del castello di Castro e del suo annesso museo:

maggio e giugno 9 – 12:30 / 15 – 23:30

luglio e agosto 10 – 13 / 17:30 – 23:30

settembre 9:30 – 13 / 16 – 22

da ottobre ad aprile 9 – 12 / 15 – 17



Foto: Museo Archeologico di Castro (Facebook)