Il cartone ispirato ad Alberobello Trulli Tales è un grande successo

Sta riscuotendo un enorme successo Trulli Tales il cartone animato ispirato ad Alberobello, città dei trulli. Sonogià più di 100 i giorni di programmazione su Rai Yoyo che stanno registrando ottimi ascolti per la serie animata nel corso della quale si raccontano le Avventure dei Trullalleri. Diffuso già in 123 Paesi, tra i quali Brasile e Canada, venduto in Cina, Corea del Sud, Singapore e Nuova Zelanda ed è stato doppiato in 25 lingue diverse, soprattutto in quella che si definisce area Emea, ovvero Europa, Medio Oriente e Africa, coprendo circa 70 milioni di famiglie con la pay tv della Disney.

Trulli Tales

Trulli Tales ha già ricevuto un prestigioso premio in Canada, della stessa importanza degli Emmy negli USA. Trullolandi come fenomeno nasce ad Alberobello, un paesino Patrimonio dell’UNESCO che ha del fiabesco nella sua essenza, nelle sue origini e soprattutto nella sua conformazione a livello architettonico. Ogni anno arrivano in questa splendida cittadina della Valle d’Itria in Puglia circa 2 milioni di visitatori, dei quali quasi la metà proveniente da altre nazioni.

La serie

Negli scorsi giorni proprio ad Alberobello è stata festeggiata la serie animata con i grandi successi raccolti nel corso di quest’anno. Un’occasione che ha visto numerose attività per bambini e famiglie. La serie cartoon nasce dalla vena artistica e autorale delle sorelle Fiorella e Mariaelena Congedo, nate a Lecce e attive nella casa editrice Congedo, di loro proprietà. Con il segmento Culturarte sono coproduttrici con Rai Fiction, Fandango Tv, Gaumont Animation e Groupe PVP in associazione con Gloob e ICI Radio-Canada.

Un regno incantato

Nella serie animata per bambini si raccontano le avventure di un regno incantato ai piedi di un uliveto secolare, con un ricettario segreto, una fornaia e quattro piccoli apprendisti. La serie affermata come coproduzione internazionale italiana, francese, canadese e brasiliana, porta nelle case delle famiglie e dei bambini di tutto il mondo il gusto ed i sapori della migliore dieta mediterranea nel fiabesco paesaggio di Alberobello. Insomma un cartone animato che porta avanti i valori della Puglia a livello culinario, culturale e soprattutto etico.