La fine del 2019 sarà a Bari nuovamente festeggiata in piazza. Per il secondo anno consecutivo, infatti, piazza Libertà ospiterà il grande palco del Concertone della notte di San Silvestro.

L’evento “Capodanno in piazza”, promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, sarà presentato da Federica Panicucci e alternerà durante la trasmissione che andrà in onda in diretta su canale 5 grandi artisti della musica italiana.

Gli artisti del Capodanno a Bari 2019

A partire dalle ore 21, infatti, si alterneranno importanti interpreti, tra i quali spiccano i nomi di J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Fabio Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondo Marcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage, il vincitore di Coca-Cola Future Legend e i ragazzi di Amici. Dopo lo scocco della mezzanotte, invece, Bari sarà pronta per ballare a ritmo reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B con il dj set di Max Brigante e tutta la vitalità del suo spettacolo Mamacita.

Oltre alla diretta su Canale 5, sarà possibile ascoltare il Concertone in piazza di fine anno anche su Radio105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Bari e la Puglia protagoniste del Capodanno 2020

La soddisfazione per la conferma di Mediaset di scegliere la piazza di Bari per salutare il vecchio anno è stata espressa dal sindaco della città Antonio Decaro. Il primo cittadino, durante la conferenza stampa che si è tenuta in questi giorni a Milano, ha sottolineato come durante i precedenti anni l’amministrazione abbia lavorato per permettere di migliorare le capacità organizzative e l’attrattiva della città, che è stata poi premiata dai numerosi eventi di rilevanza nazionale che si sono susseguiti in questi anni nel capoluogo pugliese.

Il presidente di Radionorba, Marco Montrone, ha confermato la soddisfazione del sindaco Decaro dichiarandosi entusiasta del fatto che la Puglia e Bari siano ancora le protagoniste del Capodanno di Mediaset, che dimostra quindi un rapporto ormai consolidato di stima nei confronti dell’organizzazione del Tacco Italia. Come ha ricordato Montrone, ancora una volta la Puglia entrerà nelle case di milioni di italiani e permetterà a tanti turisti che arriveranno a Bari per l’occasione di godere di un’esperienza decisamente unica.