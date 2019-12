Capodanno 2020 nelle piazze di Puglia: gli eventi imperdibili

Ci siamo: il gruppo Whatsapp “Capodanno 2020” è stato creato. Sebbene non sia ancora trascorso il Natale, la preoccupazione sembra essere solo una: “Che si fa la notte del 31 dicembre?”

Nonostante (come sempre) le promesse fossero mosse dalle migliori intenzioni, ancora una volta ci si è ridotti all’ultimo minuto: tra i se e i ma non ci si è ancora organizzati per come e dove trascorrere la notte di San Silvestro.

Per fortuna in Puglia non mancheranno le iniziative che permetteranno di divertirsi con i propri amici e familiari anche per il 31 dicembre: i Concertoni di fine anno sono quindi la soluzione migliore per accogliere il 2020 nelle splendide piazze pugliesi a costo zero.

Quali sono, per quest’anno, gli eventi di Capodanno imperdibili? Scopriamolo insieme.

Winter show a Trani

Dopo anni di assenza, anche a Trani sarà possibile festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza (Teatro). L’evento Winter Show sarà presentato da Serena Brancale, Francesco Baccini e Uccio de Santis.

Durante la serata ci saranno, oltre a numerosi e divertenti sketch anche dei momenti dedicati al tango e alla musica di vario genere per un appuntamento imperdibile e in grado di divertire grandi e piccini.

Concertone di Bari

Piazza Libertà di Bari accoglierà il grande evento, che sarà trasmesso anche su Canale 5, Capodanno in musica. Sul palco, oltre alla presentatrice Federica Panicucci, saliranno anche numerosi artisti come J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi e Marianne Mirage. Subito dopo lo scocco della buonanotte, invece, si ballerà con il dj set Mamacita di Max Brigante per un incontro assolutamente da non perdere.

Il concerto in piazza di Ostuni

Anche per quest’anno la Città Bianca Ostuni saluterà il vecchio anno con un concerto aperto a tutti. Martedì 31 dicembre sul palco che sarà per l’occasione allestito in piazza della Libertà si esibirà la N’Joy Band.

Il gruppo, composto da un’idea di Alex Spadavecchia e nato nel 2007, coinvolgerà gli spettatori per un’avventura che non disdegnerà diversi generi tra loro, come ad esempio e soul/pop/rock per un risultato stupefacente tutto da vivere di persona.

Notte di San Silvestro di Otranto

La musica e la vitalità non mancheranno anche nella piazza di Otranto, che il 31 dicembre ospiterà l’evento Notte di San Silvestro.

A partire dalle ore 22 inizierà il divertimento con Barty Colucci di Radio 105, dj che suoneranno le principali hit del momento e l’Orchestra Mancina. A salutare i primi minuti del 2020, inoltre, ci sarà uno straordinario spettacolo di giochi pirotecnici.

Fine dell’anno di Lecce

La fine dell’anno di Lecce sarà accompagnata dal Canzoniere Grecanico Salentino e dalla Salento Tribe Orchestra.

Sul palco di piazza Libertini ci sarà quindi un omaggio alla più autentica tradizione musicale salentina, che, specialmente negli ultimi anni continua ad essere sempre più apprezzata e ricercata all’interno del panorama della musica non solo italiana ma anche internazionale.