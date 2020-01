Capitale Italiana della Cultura 2021, 6 comuni sono pugliesi

Ben sei comuni pugliesi hanno deciso di presentare formale candidatura al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per diventare la Capitale Italiana della Cultura 2021.

Se fino a questo momento erano note solamente le presentazioni di Trani e Taranto, con la nota stampa diffusa nella giornata di ieri dal Mibact, è stato reso noto che concorreranno al titolo anche altre località pugliesi: Bari, Barletta, Molfetta, San Severo e Unione Comuni Grecia Salentina.

Un milione di euro alla città vincitrice

Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” è stato istituito con la legge Art Bonus nel 2014 dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini e viene conferito per la durata di un anno alla città vincitrice, che riceve un milione di euro per la realizzazione, punto dopo punto, del programma presentato.

Come sottolineato dal Mibact, i comuni che hanno manifestato il proprio interesse devono ora presentare entro il 2 marzo i propri dossier di candidatura, che verranno poi esaminati da una giuria di sette esperti di chiara fama per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare in audizione.

Per conoscere il nome della Capitale Italiana della Cultura 2021, dunque, bisognerà attendere l’esito dei colloqui, il cui risultato dovrà essere reso noto entro il 10 giugno, quando la giuria indicherà pubblicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la candidatura più idonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei Ministri.

Precedenti Capitali Italiane della Cultura

In attesa di scoprire se uno dei 6 comuni pugliesi riuscirà a diventare Capitale Italiana della Cultura 2021, è bene ricordare quelle degli anni precedenti, che sono: