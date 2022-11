Caparezza convola a nozze, il sì nel Castello di Barletta

Caparezza convola a nozze con la sua amata Albina, sua compagna storica. L’artista pugliese e la bellissima sposa hanno pronunciato i loro “sì” nel sontuoso Castello di Barletta, città natale di Albina, nella famosa “Sala Rossa“.

La cerimonia è stata celebrata con rito civile a porte chiuse alla quale hanno partecipato solo famigliari e amici stretti. Per il ricevimento i festeggiamenti si sono spostati in quel di Molfetta, all’Eremo Club. Locale significativo per Michele, il quale proprio all’interno di queste mura ha mosso i suoi primi passi in ambito artistico. La coppia di neo sposi ha accolto i propri invitati con una locandina con ritratto, a mò di fumetto, dei festeggiati con la scritta “E vissero sempre felici matrimoni”, un simpatico gioco di parole in dialetto pugliese e anche citazione di un famoso brano di Caparezza del 2006 “Habemus Capa” (parole originali: Felici ma Trimoni).

Cerimonia blindata

Nonostante il rito civile al castello di Barletta, così come la cerimonia fossero blindatissimi, conoscenti locali della coppia e fan sono riusciti ad immortalarli nella loro bellezza.

Dagli scatti infatti appare un Caparezza in abito classico, inaspettatamente! E la sposa bellissima in un tubino e giacchetto di pelle bianco e tocco di classe con scarpe décolleté Chanel.

Non ci rimane che augurare a questa bellissima coppia un futuro sereno e prospero!