Il Songlines Music Awards di questo 2018 ha visto dei vincitori inediti e assolutamente sorprendenti, i leccesi Canzoniere Grecanico Salentino, capitanati da Mauro Durante, che hanno ottenuto davanti gli applausi del pubblico dell’Electric Brixton di Londra il titolo di Best Group, miglior gruppo.

Songlines Music Awards

I più celebri Bbc Radio 3 World Music Awards nel 2009, poco meno di una decina di anni fa, hanno lasciato il posto ai Songlines Music Awards, un festival tra i più prestigiosi in tutta Europa per importanza e spessore artistico. Nel corso della serata dell’evento hanno partecipato musicisti provenienti da tutto il mondo, sul posto nella speranza di conquistare un primo posto che per molti è coronamento e consacrazione di una vita dedicata all’arte e alla melodia.

I Canzoniere Grecanico Salentino e il primo posto

Il premio in qualità di Miglior Gruppo è stato consegnato ai Canzoniere Grecanico Salentino, che hanno superato nel corso della competizione la concorrenza di altre band celebri a livello internazionale come Eliza Charty & The Wayard Band, dell’Inghilterra; Mokoomba, provenienti dalle terre dello Zimbabwe; e She’Koyokh, collettivo di artisti di base a Londra ma con provenienze serbe, curde e svedesi. Ricevuto il titolo, la band leccese ha avuto modo di eseguire i suoi brani più celebri dinanzi al pubblico londinese.

La band e la pizzica

La pizzica e tutto ciò che concerne le melodie tipicamente meridionali al momento sono oggetto di una forte rivalutazione estera, apprezzate e premiate in diversi modi in particolar modo in quest’ultimo periodo. I Canzoniere Grecanico Salentino sono i primi italiani ad ottenere questo premio prestigioso, contando anche le edizioni legate alla Bbc Radio 3 World Music Awards, per un totale di sedici gare. La band è composta da Mauro Durante, frontman e pluripremiato musicista già collaboratore di artisti del calibro di Goran Bregovic e Ludovico Einaudi; Alessia Tondo alla voce e castagnette; Emanuele Licci a voce, chitarra e bouzouki; Giulio Bianco alla zampogna, basso, armonica, flauti e fiati popolari; Massimiliano Morabito all’organetto, Giancarlo Paglialunga a voce e tamburello, Silvia Perrone in qualità di danzatrice.