Canne della Battaglia patrimonio dell’Umanità, l’idea a Barletta

Gli eventi di Canne della Battaglia hanno avuto conseguenze che si percepiscono ancora oggi, in particolare in questo agosto 2018 dove l’amministrazione della città di Barletta, avvalla la possibilità di una sinergia tra il comune della Disfida e Tunisi, in Tunisia, grazie a un messaggio rivolto all’ambasciata della stessa a Roma.

Le celebrazioni di Canne della Battaglia

Lo scontro nella storica valle di Canne della Battaglia, avvenuta nei primi di agosto del 2016 avanti Cristo e conclusasi con la vittoria dei tunisini capeggiati da Annibale a discapito dei guerrieri dell’esercito romano, è oggetto di celebrazioni annuali su entrambe le sponde interessate del Mediterraneo, con rievocazioni storiche e approfondimenti dedicati. Gli eventi in programma poco fuori la città di Barletta dedicati all’argomento si collegano idealmente con quelli in scaletta per tutto il mese di agosto presso l’Amphitheatre de Cartage, pertanto il comune del nord barese si trova nella posizione privilegiata di poter fungere da crocevia tra Oriente e Occidente, perfetta per organizzare un’iniziativa congiunta con la città di Tunisi.

Gemellaggio già nel 2015

L’idea di un possibile gemellaggio non è del tutto inedita, avanzata già nel 2015 dallo stesso stato tunisino che, appena conseguito il premio Nobel per la Pace a seguito di quella che fu definita primavera araba, considerò maturi i tempi per una comunione di intenti tra il comune di Barletta e l’antica Cartagine nel nome di Annibale e Canne della Battaglia.

Patrimonio UNESCO

La collaborazione si proporrebbe come primo passo di un piano più grande che vedrebbe la promozione, grazie al supporto degli organi competenti del Governo Italiano, di Canne della Battaglia a sito riconosciuto tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Un vero successo, che si tradurrebbe in una grande promozione turistica e un onore per tutto il sito storico. Si attendono gli sviluppi dell’iniziativa, promossa da tempo da comitati di volontariato e che attendono questo gemellaggio con ansia ed entusiasmo, staremo a vedere.