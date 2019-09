L’aeroporto di Brindisi continua ad incrementare il numero dei suoi voli e delle destinazioni. A soli due giorni dalla notizia del collegamento dello scalo pugliese e la città di Lussemburgo, è stato reso noto che a partire dal prossimo aprile 2020 ci sarà una nuova tratta, che unirà la Puglia all’austriaca Vienna.

La comunicazione diffusa da Aeroporti di Puglia specifica che il vettore Laudamotion, controllato al 100% da Ryanair, sarà operato 4 volte a settimana per tutta la stagione estiva.

Aeroporto di Brindisi in crescita

Il presidente della società che gestisce gli scali in Puglia, Tiziano Onesti, ha sottolineato la crescita dell’infrastruttura di Brindisi, la quale contribuirà grazie alle sue peculiarità all’aumento del turismo del Salento. La Regione e le strutture ricettive, dopotutto, stanno puntando sempre di più alla destagionalizzazione dato che le caratteristiche territoriali e climatiche della Puglia non impediscono che dall’Europa si arrivi in regione per godere delle bellezze che i suoi territori offrono, 365 giorni all’anno.

Verso nuovi mercati europei

L’avvio di questo nuovo volo, dunque, apre le porte a dei nuovi mercati europei e offre alcune possibilità e strategie di crescita e di conoscenza. In questo processo di sviluppo, ha sottolineato Onesti, fondamentale è il contributo della Regione Puglia e degli Operatori, il cui impegno consente di creare un’importante sinergia anche e soprattutto per gli sviluppi futuri.

In questo caso specifico Vienna e l’Austria costituiscono un’interessante occasione per la Puglia. Le premesse, dopotutto, sono ottime e dovranno essere confermate dai risultati di traffico che si attendono positive.

Voli low-cost

La soddisfazione per la nuova tratta è stata dichiarata anche da Andreas Gruber, Ceo Laudamotion che ha sottolineato quanto le rotte della compagnia funzionino per merito dell’offerta giusta per i clienti particolarmente sensibili ai prezzi.

I biglietti possono essere già acquistati su laudamotion.com o sulle app Lauda per iOS e Android.