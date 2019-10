Continuano senza sosta le novità sulle nuove rotte e sui collegamenti tra gli Aeroporti di Puglia e le principali città europee.

Come ormai noto, in questi giorni inizia a delinearsi il calendario dei voli del 2020, all’interno del quale sono stati inseriti delle nuove mete sia dallo scalo di Bari che da quello di Brindisi.

Le principali compagnie aeree stanno continuando a scegliere la Puglia come meta e destinazione dei proprio voli, confermando quindi una sempre più crescente richiesta di collegamenti da e per la regione.

L’ultimo della lunga lista delle nuove tratte è stata annunciata direttamente dalla compagnia low cost irlandese, Ryanair, la quale ha reso noto che a partire dal prossimo anno l’aeroporto di Brindisi sarà collegato con quello di Malta.

I vantaggi del nuovo volo

Il nuovo volo, che sarà inaugurato a marzo 2020, sarà operato con una cadenza bisettimanale.

Come dichiarato dal presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, Brindisi-Malta oltre a confermare la sinergia tra gli scali della regione e la compagnia irlandese, troverà favorevole l’accoglienza sia per il traffico incoming sia per coloro che desiderano di raggiungere un arcipelago ricco di storia e cultura che si affaccia sul Mediterraneo e che condivide con il Tacco d’Italia frammenti di bellezze architettoniche e tradizioni.

Onesti ha poi proseguito affermando che la società che gestisce gli scali della Puglia stia continuando a lavorare in sintonia con le linee tracciate nel piano industriale e che i numeri con i quali si è chiusa la stagione appena trascorsa confermano la strategia che continua ad essere perseguita con particolare riferimento al network internazionale, favorendo così le frequenze dei collegamenti con l’Europa e con i paesi del Mediterraneo.

Ryanair, invece, per celebrale la nuova rotta Brindisi-Malta ha lanciato sul proprio sito online una vendita con il 25% di sconto per i viaggi tra novembre e maggio, purché vengano prenotati entro questa sera.