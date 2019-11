Bosco Difesa Grande, Sito di Importanza Comunitaria di Gravina

Tra i più grandi complessi boscati della Puglia spicca sicuramente quello di Gravina in Puglia, il Bosco Difesa Grande.

Questa grande area, costituita da circa 1890 ettari, oltre ad essere il luogo ideale nel quale rifugiarsi per essere a contatto con la natura, offre tra i suoi scenari dei preziosi ricordi del passato pugliese e delle antiche tradizioni della civiltà rurale e contadina.

Il bosco, infatti, è sempre stato utilizzato come importante fonte di approvvigionamento di legname per tuta la collettività gravinese. Non è un caso, infatti, che al suo interno siano presenti in grande quantità gli jazzi, ovvero dei particolari recinti destinati al ricovero degli animali.

Questo luogo naturale è considerato, come già anticipato, una grande testimonianza della grande foresta mesofita che ricopriva nei tempi passati quasi tutta la Puglia. La notevole importanza del Bosco Difesa Grande gli ha permesso di essere riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria, così come indicato dal Decreto Ministeriale del 2000.

Flora e fauna

Probabilmente una delle aree con la maggior concentrazione di querce autoctone d’Italia, al suo interno racchiude importanti specie di flora e fauna, come ad esempio rovelle, pini, cerri, cipressi, upupe, gufi, cinghiali, donnole, tassi, puzzole e barbagianni.

È proprio per merito di queste varietà se il Bosco Difesa Grande è una meta ideale all’interno della quale rifugiarsi per trascorrere del tempo a contatto con la natura. A prescindere da quale percorso si decida di intraprendere, il visitatore non ne resterà mai deluso: gli scorci di questo luogo permettono sempre di scoprire angoli incredibilmente affascinanti.

La protagonista indiscussa del luogo è sicuramente la natura, che con i suoi profumi e colori contribuisce a rendere il Bosco Difesa così piacevole. Oltre alla possibilità di seguire dei percorsi di trekking, infatti, sono presenti delle zone picnic.

Come arrivare al Bosco Difesa Grande

Per arrivare al Bosco Difesa Grande di Gravina basterà percorrere la Strada Provinciale 53 in direzione Matera e girare per lo svincolo della Strada Provinciale 158.