Boom nel Turismo, la Puglia enogastronomica elogiata in tutta Italia

La Puglia enogastronomica è una Puglia in forte ascesa che attualmente tutto il mondo sta avendo modo di scoprire grazie ad una gran quantità di prodotti unici di altissima qualità, è quindi il motore perfetto per spingere ulteriormente il traffico turistico della regione ai suoi massimi storici. Questi i risultati dell’analisi della Coldiretti esposti in occasione di questo “2018 anno del Cibo” dal ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini e dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina.

L’enogastronomia è quindi il punto di forza della Puglia turistica, escludendo il campo degli alberghi di lusso, che ha registrato una forte crescita in Italia pari al 10,9%, in netto vantaggio rispetto al resto della nazione dove è del 4% (dati Istat), una pregevole base su cui costruire per destagionalizzare il traffico dei viaggiatori lungo l’arco di tutto l’anno.

La Puglia può vantare a suo favore la presenza di ben 632 varietà vegetali riscontrabili solo sul suo territorio e a rischio estinzione, 233 prodotti riconosciuti come tradizionali dal MIPAAF (Ministero Italiano delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), 9 prodotti DOP (ovvero 5 oli extravergini, il Pane di Altamura, la mozzarella di bufala, l’oliva Bella di Cerignola, il canestrato pugliese) e 29 vini DOC. La regione risulta quindi essere al terzo posto a livello nazionale per prodotti biologici con i suoi oltre 4000 produttori e 1700 trasformatori.

Punto focale è il foggiano con il suo territorio composto per oltre il 50% da aree protette dove figurano il Parco Nazionale del Gargano e dell’Alta Murgia, seguito dal territorio di Bari con il suo 27%. In questi luoghi protetti sono presenti un gran numero di specie protette per oltre 2500 varietà e il modello di agricoltura è qui costruito in base al rispetto della sicurezza ambientale e alimentare.

L’offerta della Puglia enogastronomica è diventata un punto cardine in regione su cui vertono le motivazioni per un viaggio, uno straniero su quattro visita la nazione con questo intento poiché la riconosce come la terra della buona cucina e la regione è celebre a livello internazionale per questo. Il fenomeno è già riscontrabile, le prenotazioni turistiche proseguono ben oltre il periodo di agosto destagionalizzando le presenze grazie all’interesse creato intorno le sue possibilità enogastronomiche, al suo ambiente curato, le sue possibilità ricreative adatte a tutta la famiglia.