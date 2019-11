Black Friday, in Puglia sconti sulla cultura

È tutto pronto per il Black Friday, giornata in cui i prezzi di alcuni particolari capi di abbigliamento (ma non solo) vengono scontati per la gioia di numerosi acquirenti che decidono proprio in questa giornata di dedicarsi allo shopping più sfrenato.

Le tipiche offerte di oggi, venerdì 29 novembre, prevedono in Puglia anche degli imperdibili sconti…sulla cultura. I teatri della regione, infatti, hanno proposto per l’occasione numerosi abbonamenti e biglietti per alcuni spettacoli e concerti ad un prezzo inferiore, che in alcune occasioni scende anche di oltre il 40%.

Offerte nei teatri della Puglia

Teatro Petruzzelli

La Fondazione Petruzzelli, come scritto sulle proprie pagine social, propone tre giorni dedicati alle vantaggiose promozioni del Black Friday, disponibili al Botteghino del Teatro, on line e nei punti vendita vivaticket.

Le offerte del Teatro riguardano uno sconto del 50% sulla sottoscrizione di abbonamenti in platea e palchi di primo e secondo ordine al Turno D della “Stagione d’Opera e Balletto 2020”, lo sconto del 50% sull’acquisto di biglietti di platea e palchi di primo e secondo ordine per lo spettacolo in programma il 25 dicembre alle 19.00 dell’opera La Bohème di Giacomo Puccini, per la regia di Hugo de Ana.

In occasione di questi sconti, il botteghino del Teatro Petruzzelli sarà aperto anche domenica primo dicembre, osservando l’orario dalle 16.00 alle 19.00, nelle altre giornate il botteghino sarà aperto come sempre dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00.

TeatroTeam

Il TeatroTeam, invece, ha anticipato il Black Friday e ha iniziato con gli sconti del 30% già dal 16 novembre, che si concluderanno l’8 dicembre. Ad avere un prezzo inferiore sono gli spettacoli di Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Nancy Brilli, Veronica Pivetti.

Teatro Verdi

A differenza dei teatri di Bari, il Verdi di Brindisi concederà le sue offerte solamente nella giornata di oggi, con l’acquisto dei biglietti degli spettacoli del suo cartellone a soli 10 euro. I musical The Full Monty e Ghost, così come Perfetta con Geppi Cucciari, hanno un costo d’ingresso di 15 euro.

Oltre a queste promozioni, tantissimi saranno i luoghi culturali che oggi e in tutto il weekend offriranno degli ingressi vantaggiosi agli spettacoli. Per le informazioni sugli spettacoli basterà chiedere informazione ai botteghini dei teatri di proprio interesse.