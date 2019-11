A Bitetto la prima scuola LEED Platinum del Mediterraneo

A Bitetto verrà realizzata la prima scuola di Puglia all’avanguardia, caratterizzata da un’autosufficienza progettata per essere resiliente a tutti i cambiamenti climatici in atto senza però che la sua efficienza la privi di una bellezza architettonica.

La nuova struttura, dunque, sarà armoniosa con il tessuto urbano che la ospita e dovrà essere in grado di creare polarità e identità per tutta la comunità scolastica e la cittadinanza.

Questi sono stati i concetti espressi dall’Assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova scuola media di Bitetto. La nuova costruzione, come dichiarato da Leo, conferma la Puglia come una regione all’avanguardia in materia di edilizia scolastica non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo.

Risorse regionali e del MIUR

L’edificazione, come annunciato, si renderà possibile grazie alle risorse regionali, che si sono poi sommate a quelle messe a disposizione nel 2017 dal MIUR con D.M. 929 con cui si finanziavano gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza e nuove costruzioni di edifici scolastici.

La nuova scuola media di Bitetto, che sorgerà al centro di un giardino di Ulivi, riprenderà la tipologia a corte dell’architettura tradizionale pugliese e, non appena realizzata, sarà il primo edificio scolastico certificato LEED Platinum non solo in Puglia ma in tutto il Mediterraneo. Il merito, come anticipato, sarà sicuramente da attribuire alle strategie impiantistiche e progettuali all’avanguardia, all’approccio green e all’autosufficienza energetica.

Non solo Bitetto

Bitetto non sarà l’unica città a beneficiare del finanziamento frutto della congiunzione tra la Regione Puglia e il MIUR. Presto, infatti, saranno realizzati dei progetti simili anche in provincia di Lecce, più precisamente a Montesano Salentino e Galatina e nella foggiana Motta Montecorvino.

Nello specifico per i 4 Comuni le istanze riguardano: per il Comune di Bitetto un finanziamento aggiuntivo di € 1.000.000,00 che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere certificazione LEED Platinum, classe energetica A4 e protocollo ITACA; per il Comune di Montesano Salentino un finanziamento aggiuntivo di € 300.000,00 che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere, classe energetica A4 e protocollo ITACA; per il Comune di Galatina un finanziamento aggiuntivo di € 84.488,00 che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere, classe energetica A4 e protocollo ITACA; per il Comune di Motta Montecorvino un finanziamento aggiuntivo di € 115.000,00 che mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere, classe energetica A1 e protocollo ITACA.