Il Bif&st 2021 sta regalando emozioni variegate. Ieri è stata la volta della gag che sul palco del Petruzzelli ha visto come protagonisti Helen Mirren e Checco Zalone, con cui l’attrice premio Oscar ha girato il video per la canzone La vacinada, uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Il comico si è presentato a sorpresa nel corso della serata aiutando la Mirren rimasta con un piede nudo a causa del tacco della sua scarpa rosa confetto incastrato sul palco. Se questo siparietto fosse stato preparato a dovere, di sicuro non sarebbe riuscito così alla perfezione. Quel che è certo è che la disavventura della sua partner cinematografica ha rappresentato per Checco Zalone l’assist perfetto per salire sul palcoscenico ed esordire con la sua proverbiale ironia.

Le gag improvvisate del comico barese

Ricalcando la classica scena di Cenerentola, Zalone si è inginocchiato per rimettere la scarpa alla sua compagna di avventure, e la battuta non ha tardato ad arrivare: “Già la prima ca…, si è ficcato il tacco di 12mila euro di scarpa, la prima figura di …”.

Nella serata a lei dedicata dal Bari international film festival, Helen Mirren è stata premiata con il riconoscimento “Federico Fellini Platinum Award for cinematic excellence” insieme al marito regista Taylor Hackford. La consegna dei premi da parte del regista Paolo Virzì è stata poi interrotta dall’ingresso a sorpresa di Checco Zalone, che uscito dal retro del palco ha esordito così: “Sono andato a comprare un panzerotto e poi sono passato a salutare Helen”. L’abbraccio tra i due è stato immediato.

Helen Mirren e l’amore per la Puglia

Tra gag improvvisate e commenti ironici, sono stati però numerosi anche gli attestati di stima che il comico e regista barese ha voluto rivolgere all’attrice inglese che vive in Puglia ormai da anni (precisamente in Salento). “Sono contentissimo di averti dato la possibilità di lavorare con me. Questo è anche un premio all’amore autentico che Helen ha per la nostra terra“.

“Abbiamo altre star di Hollywood in Italia, George Clooney sul lago di Como, Leonardo Di Caprio a Verona, ed Helen Mirren a Tricase”, ha commentato l’attore pugliese. “A Tiggiano”, lo ha subito corretto lei. “Peggio”, ha replicato Zalone, “perché è facile amare i luoghi cool, quelli fighi, invece il vero amore è per le cose un po’ sfigate”. Il siparietto si è concluso con l’abbraccio tra i due “Siamo vaccinati”, ecco arrivare puntuale la rassicurazione di Zalone che riesce ancora una volta a far ridere il pubblico ad ogni sua apparizione.