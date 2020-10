Bicibicitalia, su Amazon Prime Video la tappa in Puglia

Su Amazon Prime Video approda Bicibicitalia, un viaggio coinvolgente tra le bellezze del paesaggio italiano in bici, per un tour delle regioni. Dopotutto l’idea di muoversi in bicicletta tra i posti più belli d’Italia dà una visione di turismo sostenibile sia dal punto di vista economico che territoriale, soprattutto in un momento difficile a causa della recente emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo.

Le diverse tappe per lo Stivale sono presentate da due conduttori che incarnano i tipici ragazzi della porta accanto, l’abruzzese Federico Perrotta, attore teatrale e Valentina Olla, showgirl televisiva e anche attrice e cantante.

Il progetto, nato dall’intuizione di Stefano Gabriele, regista televisivo e cinematografico romano, ha come idea di fondo il racconto della meravigliosa Italia, specialmente nelle sue aree meno sfruttate e conosciute, attraverso un mezzo di trasporto ecologico, salutare e fruibile per tutti: la bicicletta. Non una sportiva o estrema, ma una adatta a tutti: dalle famiglie ai ragazzi, senza dimenticare gli anziani.

Bicibicitalia, Federico Perrotta e Valentina Olla in Puglia

Federico e Valentina danno vita ad alcune gag e poi, pedalando raggiungono i luoghi che vogliono mostrare. Spesso si soffermano a parlare con persone comuni, anche con le istituzioni ma ancora più spesso incontrano degli ospiti illustri in ogni campo; ed ecco che in Puglia, questo viaggio nell’Italia dei tesori offre scenari da sogno come quelli vissuti nella “perla del Sud” e nello specifico si parla di Trani (Barletta – Andria – Trani) “Città Slow” dove il tempo sembra essersi fermato e dove il passato non viene mai perso di vista, neanche dai più giovani.

A Trani, il mare è paesaggio, è cultura, è tradizione enogastronomica ma diventa anche cornice perfetta per questa passeggiata tra le bellezze del territorio dei due protagonisti; è proprio qui che “ogni pietra ha una storia da raccontare” ed un primo esempio fra tutti durante il tragitto è rappresentato dalla Cattedrale di San Nicola Pellegrino, costruita in tufo calcareo, modello di architettura romanica pugliese.

Scopri di più su: Cattedrale di Trani, capolavoro romanico affacciato sul mare

Fortunato e frizzante per Federico e Valentina è l’incontro con Uccio De Santis, attore ecomicopugliese che dopo aver svelato che per lui la Puglia è tutto, rivela anche un aspetto personale che valorizza le sue doti artistiche:“Io ho fatto della mia vita una barzelletta, e le barzellette più belle vengono fuori da situazioni davvero vissute – spiega l’artista, e poi prosegue non perdendo di vista l’obiettivo di Bicibicitalia, – un percorso ciclistico è come la vita artistica di un uomo: ci sono salite e discese, ma le tappe sono tutte belle e necessarie anche dove ci sono delle delusioni”.

Da Trani al Castel del Monte

A pochi passi dal Porto i protagonisti possono ammirare la splendida Chiesa di Ognissanti, nota come la Chiesa dei Templari, così chiamata poiché punto di riferimento e approdo per questi ultimi, ma la “pedalata” porta le telecamere del progetto a catturare le immagini di una grande costruzione, singolare poiché costruita sul mare, ed è il castello svevo di Trani costruito sotto il regno di Federico II di Svevia; ma non è l’unico castello che richiama l’attenzione della coppia, infatti intriganti sono i misteri che avvolgono Castel del Monte (ad Andria): fatto costruire dall’Imperatore del Sacro Romano Impero, Federico II, presenta un forte simbolismo e dunque la sua funzione lascia ancora spazio alle ipotesi; in esso domina il numero “otto”, infatti ha una pianta ottagonale, sono otto le torri, otto le stanze al primo ed al secondo piano, insomma è facile intuire come il fascino di questo castello lo renda Patrimonio Unesco.

La Puglia, si sa, è arte ma anche suono, folklore, colore e dunque l’entusiasmante viaggio in questa terra magica termina con la irresistibile musica firmata Terraross, suonatori e menestrelli della Bassa Murgia che sul finale travolgono la coppia Perrotta – Olla al ritmo della Taranta, sul calar del sole che riflettendo sul mare regala una “festa di colori” all’orizzonte.

Il tour ‘virtuale’ tra le bellezze italiane di Bicibicitalia, compresa la tappa in Puglia, è disponibile su Amazon Prime Video.