Bianca Guaccero, talento bitontino dallo Zecchino d’Oro a Detto Fatto

Da Bitonto alla rete nazionale, il percorso di Bianca Guaccero, pugliese neopromossa alla conduzione dell’ormai classico programma in onda ogni giorno su Rai Due dal titolo Detto Fatto, sembra svoltare verso una direzione serena e rosea. Attualmente riconosciuta tra le regine dell’Auditel, chi è davvero Bianca Guaccero, talento pugliese ora apprezzata a livello nazionale?

Chi è Bianca Guaccero?

Nata a Bitonto nel 1981 da genitori provenienti da Palo del Colle, Bianca Guaccero cerca sin da giovanissima la carriera nel mondo dello spettacolo esordendo in tv già alla tenera età di 6 anni, grazie allo Zecchino d’Oro. Prima di poterla rivedere sotto i riflettori dovrà passare del tempo, tuttavia sin da piccola dimostra la sua abilità in qualità di cantante, una delle tante qualità che la porteranno a recitare nel 1999 in Terra Bruciata, film diretto da Paolo Segadori che vedeva Raoul Bova nella parte del protagonista accompagnato da Giancarlo Giannini e un altro pugliese d’eccezione, Michele Placido. Tra tutti i successivi ruoli televisivi, che la porteranno sulle tv italiane per anni, spicca quello della conduzione del 58° Festival di Sanremo a fianco di Pippo Baudo e Piero Chiambretti, nel 2008. Prima di giungere alla conduzione di Detto Fatto, programma in onda durante i giorni feriali su Rai Due dalle 14:00 alle 16:30 dove sono trattati argomenti di attualità legati a moda, salute, cucina, economia e molto altro, ha avuto modo di creare un curriculum di tutto rispetto che dimostra come la showgirl sia un’instancabile e talentuosa lavoratrice.

La carriera

Al suo attivo Bianca Guaccero conta un totale di otto film per il cinema, l’ultimo nel 2012 dal titolo Si può fare l’amore vestiti?; venti partecipazioni tra film e telefilm in TV, che vede come ultima la pellicola In punta di piedi del 2018; tre ruoli di attrice a teatro; otto programmi TV, come l’attuale Detto Fatto; la trasmissione radiofonica Pane, Amore e Zeta Weekend. Sono suoi anche i singoli Look into Myself ed È più forte l’amore con Fabrizio Moro. Per l’artista bitontina si prospetta un futuro roseo che la vedrà ancora in onda, mentre voci di corridoio suggeriscano come possa essere una delle conduttrici del Festival di Sanremo 2019.