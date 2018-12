Benvenuti a Casa, a Foggia e Bari una casa per i bisognosi

Un progetto di 4 milioni di euro dal titolo Benvenuti a Casa che interessa tutto il meridione, in particolar modo le province di Foggia e Bari, e che premia un totale di 10 iniziative presentate su un totale di circa 50 presentate. La costante alla base di tutti i premiati è la stessa, il forte desiderio di accompagnare tutti coloro che vivono quotidianamente in condizioni di marginalità sociale attraverso un percorso che possa riqualificare le loro vite e renderli di nuovi autonomi. L’obiettivo finale di ogni iniziativa è il reinserimento dell’essere umano, a cui è restituita la possibilità di una vita dignitosa, nel circuito lavorativo, in una logica di continuità e mutuo aiuto.

I 10 progetti

I vari progetti sono stati presentati da un totale di 50 reti composte da organizzazioni del Terzo settore e istituzioni locali che hanno risposto al bando della Fondazione Con il Sud dal titolo Benvenuti a Casa, con l’obiettivo di proporre soluzioni capaci di diminuire il disagio abitativo nelle regioni meridionali attraverso possibilità abitative temporanee. Una volta all’interno di questo meccanismo e assicurata la minima autonomia ai soggetti coinvolti, prenderanno avvio una serie di iniziative collaterali che li porteranno a cercare di ottenere un ruolo lavorativo minimo per rendersi assolutamente autonomi.

Benvenuti a Casa

Di tutti i 10 progetti di Benvenuti a Casa, 2 copriranno la regione Puglia, di cui uno tra Foggia e Lucera e un secondo a Bari. I vari destinatari saranno i migranti, giovani in uscita da comunità terapeutiche o da comunità residenziali, nuclei familiari disagiati, ex detenuti, ex tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, padri separati in difficoltà economica e donne in uscita da percorsi di separazione o da situazioni violenza, che, una volta inseriti in strutture a loro dedicate, lavoreranno sui concetti di mutuo aiuto e di co-housing. Sarà un’occasione unica per molti dei soggetti coinvolti per ripartire da zero e rimettere in sesto la loro vita, un momento prestigioso da cogliere e da valorizzare.