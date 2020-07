Beckham in vacanza in Puglia a Savelletri

I Beckham sono tornati in Puglia. Dopo la permanenza dello scorso anno, la famiglia composta da David, Victoria e i loro 4 figli sono tornati a Savelletri a distanza di un solo anno dal loro precedente soggiorno.

L’indiscrezione, trapelata dal tabloid britannico Daily Mail, afferma che i Beckham siano arrivati in Puglia con la modella Nicola Peltz, fidanzata del primogenito Brooklyn.

David e Victoria Beckham a Savelletri, la vacanza del 2019

Una scelta a sorpresa quella che la star del calcio ha compiuto insieme alla moglie più invidiata del mondo. Non potevano mancare anche i quattro figli della coppia: Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz.

A rivelare la meta gli stessi coniugi con una serie di scatti e storie postati sui social. Un video, in particolar modo, ha suscitato un sorriso spontaneo negli occhi di chi l’ha notato ed è quello della “scarpetta” che David Beckham ha compiuto alla fine della squisita cena al ristorante servita in un suggestivo resort di lusso a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, dove la famiglia al gran completo ha deciso di alloggiare. Lo stesso scelto ogni anno anche da Madonna per festeggiare il suo compleanno.

Tra il blu e il verde della Puglia

Il sano divertimento sembra aver caratterizzato le giornate dei due coniugi che nel corso della villeggiatura non hanno fatto a meno di pubblicare foto con le quali hanno immortalato ogni momento possibile: dagli scatti con i figli alle passeggiate in bici per le campagne pugliesi.

Per non farsi mancare nulla, hanno anche noleggiato una Cinquecento per andare a spasso nei luoghi circostanti e lasciarsi invadere dai colori con cui la Puglia affascina tutti i suoi visitatori. Che siano vip o meno, una cosa è certa: al mare, alla natura, all’ottimo cibo e al sole della Puglia che splende luminoso nel cielo nessuno è in grado di resistere.

E allora “Felice estate! Baci dalla Puglia”. Questa terra calda e cordiale accoglie chiunque a braccia aperte, e i sorrisi dei nostri turisti internazionali (anche quello appena accennato di Victoria) lo dimostrano.