Battiti Live 2018, domani l’ultimo appuntamento con la musica a Bari

Si terrà domani l’ultimo appuntamento con Battiti Live 2018, la manifestazione musicale più attesa di tutta l’estate pugliese a cura di Radionorba. Il concertone si terrà nella città metropolitana di Bari, con la speciale presentazione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che accompagneranno lo spettacolo di grandi artisti del panorama musicale nazionale come Francesca Michielin, Irama e i The Kolors.

La manifestazione

La manifestazione quest’anno alla sua sedicesima edizione si svolgerà nella sua giornata conclusiva in uno degli scenari più suggestivi di tutta la Puglia: il molo di San Nicola, nel capoluogo pugliese. Tra gli importanti ospiti della serata anche il rapper milanese J-Ax, reduce dal recente concerto evento di San Siro con Fedez, pronto adesso al suo ritorno da solista dopo l’album promosso in collaborazione con Fedez “Comunisti col Rolex”.

Gli ospiti speciali

Non mancheranno altri nomi illustri della musica italiana di ogni genere, tra questi attesissimo dal pubblico Gué Pequeno con il suo nuovo singolo Lungomare Latino, Elodie e Michele Bravi con Nero Bali, oltre a Francesca Michielin che proporrà un successo particolare estratto dall’album 2640. Gabry Ponte sarà presente anche domani sera, come in tutte e cinque le serate che hanno composto la speciale manifestazione musicale.

Una lista degli ospiti di tutto rispetto che vedrà sul palco allestito sul lungomare di Bari Le Vibrazioni, Jake la Furia e i Negrita con il loro ultimo singolo intitolato “Non torneranno più”, da poco uscito in radio. L’evento sarà trasmesso in diretta su Telenorba e RadionorbaTv oltre che in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Gli show che hanno composto la manifestazione saranno trasmessi in differita nei prossimi giorni su Italia 1.