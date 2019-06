Il simbolo del barocco leccese è pronto per tornare a farsi ammirare in tutta la sua bellezza. Domenica 7 luglio, dopo due anni di lavori, verrà rimossa l’impalcatura che copre tutta la facciata della Basilica di Santa Croce.

Questa meraviglia architettonica, la cui costruzione è iniziata nel 1353, terminò ben 150 anni dopo. Particolarmente noto della Basilica di Santa Croce è il famosissimo rosone presente dalla facciata, reso ancora più bello grazie alla presenza di tre ghiere in un vero e proprio tripudio di sculture rappresentanti frutti ed angeli i cui lati sono impreziositi dalle statue di due santi, S. Benedetto e S. Pietro Celestino.

A quali lavori è stata sottoposta la Basilica di Santa Croce

Negli ultimi 24 mesi la Basilica è stata sottoposta al progetto di recupero dal valore totale di circa 2 milioni di euro finanziati dai fondi regionali, ed è stato principalmente destinato per rammagliare tutte le diverse sfarinature della pietra che si sono mostrate con il passare degli anni. Dopo un accurato lavoro di restauro, che ha visto anche l’impiego di tutti quei materiali simili agli originali (sono per l’occasione stati riprodotti in laboratorio), come ad esempio la calce in soluzione satura impiegata in tutti quei trattamenti di consolidamento, la nanocalce.

Nello specifico, le modifiche hanno riguardato principalmente gli altari della navata laterale destra, oltre che i parametri murari interni alla navata destra, le cappelle. Anche all’esterno della struttura sono stati ultimati i lavori di recupero della facciata e della controfacciata, oltre che delle coperture della Basilica, oltre agli interventi sulla casa canonica e sulla campanaria.

Inaugurazione del restauro

La cerimonia di inaugurazione ufficiale, come anticipato, si terrà domenica 7 luglio.

Mercoledì prossimo, invece, sui terrà una conferenza stampa con visita guidata per giornalisti, fotografi e cineoperatori direttamente sul punteggio. Per ammirare di nuovo la facciata in tutta la sua straordinaria bellezza, invece, bisognerà aspettare domenica prossima. La serata sarà anche accompagnata da un concerto che si terrà sul basolato della Basilica.

L’importanza della Basilica di Santa Croce

Nonostante l’impalcatura degli ultimi due anni, come ha dichiarato la Soprintendenza, la Basilica di Santa Croce è stata visitata da numerosi turisti, per una cifra complessiva di circa 16 mila visitatori.

Sebbene i lavori si siano conclusi il mese scorso, in questi ultimi 30 giorni sono stati effettuati dei piccoli interventi di dettaglio e alcuni collaudi finali.