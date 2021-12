A Bari San Nicola è alto 2 metri: in mostra l’opera con 60mila LEGO

Bari è nel pieno dei festeggiamenti per il suo santo patrono. Oltre ai tradizionali riti, il primo e unico Lego© Certified Professional italiano, Riccardo Zangelmi, ha deciso di realizzare una statua raffigurante San Nicola di circa due metri di altezza composta da circa 60mila mattoncini colorati.

L’ambizioso progetto, che rientra tra quelli del Be Nicholas, è in mostra al Museo Civico di Bari dallo scorso 3 dicembre al prossimo 9 gennaio. Questo percorso, come specificato in una nota stampa, invita i baresi e non solo a farsi promotori quotidianamente delle qualità riconosciute al Santo Patrono di Bari, affinché si costruisca una nuova idenità collettiva, per diventare protagonisti di una forma di cittadinanza attiva e partecipata per realizzare, tutti insieme, cambiamenti sociali a partire dal proprio contesto, per “piccoli o grandi miracoli possibili”.

Be Nicholas, il progetto di Bari

Per permettere a chiunque di sentirsi ancora di più parte integrante della comunità Be Nicholas, si potrà dare simbolicamente il proprio nome a uno dei 60mila mattoncini per condividere la proposta di miracolo possibile, entrando così a far parte della community reale e virtuale.

