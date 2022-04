Bari promosso in SERIE B

“CHE BELLO È! Siamo in Serie B !!!” così il sito del Bari Calcio annuncia il tanto atteso ritorno in Serie B dei Galletti.

Con la vittoria esterna per 0-1 contro il Latina nella 35° giornata del campionato di Serie C del girone C è arrivata la tanto attesa promozione, con ben 3 giornate di anticipo.

Dominio del campionato

Fino ad ora le vittorie in questo campionato sono state 22, di cui 11 in trasferta e 11 in casa, a conferma del dominio del Bari in una stagione che ha visto la squadra del capoluogo pugliese meritare indiscutibilmente il ritorno nella seconda categoria.

Infatti fino ad oggi ha totalizzato ben 75 punti ed è a +13 dal Catanzaro, 2° in classifica.

La risalita in Serie B

Il fallimento che è avvenuto nell’estate del 2018 è stato un duro colpo per la tifoseria biancorossa che ha visto la propria squadra retrocedere addirittura in Serie D, per poi risalire in Serie C e ora finalmente la città, i tifosi e il club possono festeggiare il ritorno in Serie B e porre fine all’incubo della C, palcoscenico in cui il Bari non merita di stare.

Così il presidente Luigi De Laurentiis sul tanto desiderato ritorno:

“Il Bari mi ha fatto perdere la voce. Papà si è emozionato” fonte: calcionapoli1926.it

La festa nella città di Bari e dei tifosi baresi ha riacceso vecchi ricordi anche in Leonardo Bonucci, ex “galletto”, ora difensore della Juventus e della Nazionale, che si congratula su Instagram scrivendo “Welcome back!”.

Non è finita qui!

Il presidente della squadra ha inoltre affermato che ora è il momento per festeggiare ma l’intenzione già dalle prossime settimane è quella di pianificare le azioni per arrivare nella massima serie: la Serie A!

Tu cosa ne pensi della promozione in Serie B del Bari? Scrivicelo nei commenti!