Aeroporto di Bari: voli per Parma, Firenze e Forlì

L’aeroporto di Bari continua ad arricchirsi di nuovi collegamenti nazionali. Le ultime novità sono state annunciate da EGO Airways, compagnia aerea made in Italy che ha dato il via in questi giorni alle vendite dei voli in partenza dallo scalo pugliese.

Nello specifico, dal Karol Wojtyla decolleranno rotte per Firenze, Parma e Forlì. La programmazione annuale, attiva dal prossimo 28 marzo 2021, offrirà i voli operati dai 2 aeromobili Embraer 190 e prevede tratte con differente frequenza nell’arco della settimana.

Da Bari a Parma, Forlì e Firenze, info utili

Dall’aeroporto di Bari, dunque, sarà possibile raggiungere Parma, Forlì e Firenze quattro volte alla settimana (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica).

Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, e da 98,90 euro per la PRIVATE, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.

A commentare le nuove rotte è stato il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, il quale ha ricordato come i voli per Parma e Forlì rappresentino una novità assoluta per il capoluogo pugliese. “Questi voli – ha aggiunto Onesti – non solo ampliano la rete dei collegamenti nazionali offerti dalla società che gestisce gli scali in Puglia, ma soprattutto danno un senso concreto alla voglia di tornare a volare che rappresenta l’obiettivo dell’anno appena cominciato. L’auspicio, condiviso con la compagnia, è che quanto prima ai voli annunciati oggi possano aggiungersene altri, e non solo da Bari”.