Il calendario degli Aeroporti di Puglia del prossimo anno continua a sorprendere i numerosi viaggiatori degli scali di Bari e Brindisi, che continuano ad essere interessati da importanti novità.

Solamente negli ultimi 7 giorni, infatti, sono stati annunciati dei nuovi voli dall’aeroporto del Salento verso Lussemburgo e Vienna e dal Karol Wojtyla alla danese Copenaghen. A quest’ultima novità se ne aggiunge un’altra: lo scalo di Bari sarà collegato a quello di Parigi Orly con Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France e KLM.

Quando ci saranno i nuovi voli

L’apertura del nuovo collegamento diretto, che permetterà di raggiungere la capitale francese in poco più di due ore di volo, avverrà il prossimo 3 aprile del 2020. Sul sito ufficiale della compagnia è già possibile acquistare i biglietti. La tratta, con frequenza bisettimanale, sarà effettuata ogni lunedì e venerdì.

Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, ha ricordato che non è il primo collegamento della compagnia Transavia negli scali pugliesi. Questa nuova tratta, infatti, si va ad aggiungere alla rotta già esistente tra Brindisi e Parigi Orly. A partire dal 3 aprile, tuttavia, si consentirà un maggiore transito di passeggeri in partenza e in arrivo.

Il connubio tra Francia e Puglia

I numeri, ha continuato Onesti, sembrano dare ragione all’esigenza di completare i collegamenti con la capitale francese. È stato infatti registrato che solamente nei primi dei mesi dell’anno tantissimi turisti francesi hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza in Puglia, con un’impennata della loro presenza nel Tacco d’Italia del +12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Naturalmente, ha poi concluso Onesti, non mancano neanche tutti i pugliesi che per lavoro, studio o diletto decidono di visitare Parigi e la Francia, da sempre una delle mete più ambite sia per il suo charme che per le sue particolarità artistiche e culturali. Il turista francese in Puglia, invece, si è dimostrato particolarmente interessato dal binomio mare/cultura. Non è un caso che le località più visitate siano state Bari, Lecce, Fasano, Vieste, Polignano, Otranto, Castellaneta, Monopoli e Gallipoli.

Il nuovo volo appena annunciato, quindi, potrebbe contribuire ad aumentare i numeri del 2019. Per scoprirlo bisognerà aspettare il prossimo aprile.