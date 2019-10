Il Policlinico di Bari ha un nuovo Pronto Soccorso, inaugurato nella mattinata di ieri dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Prima di tagliare il nastro il governatore ha sottolineato quanto la sanità pugliese stia facendo passi da gigante: solamente negli ultimi anni è avvenuta l’assunzione di 5mila persone che hanno potuto così compensare ai numerosi pensionamenti, portando comunque un saldo positivo di oltre 500 dipendenti in più.

Un nuovo modello di accoglienza

Il nuovo Pronto Soccorso, ha poi ricordato Emiliano, seguirà un nuovo modello di accoglienza che sarà presto messo in pratica anche dagli altri nosocomi della regione, come quelli di Lecce, Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Barletta. Ad essere modificato sarà quella che un tempo è stata una percezione negativa del sistema, che si è presentato fallace sia nelle difficoltà dell’accoglienza degli accompagnatori che lunghe liste di attesa prima di ricevere alcune informazioni sullo stato di salute del paziente. Dopo aver esaminato le pecche del precedente meccanismo, si è deciso di dare vita a una nuova progettazione affinché nascesse un nuovo modello di pronto soccorso come quello inaugurato a Bari che penserà prima di tutto al paziente senza però trascurare il rapporto con i suoi familiari.

Tutte le nuove novità, ha asserito Emiliano, hanno reso quello del Policlinico di Bari uno tra i migliori d’Italia.

Nuova struttura

La struttura che è stata inaugurata ieri è la prima ad essere realizzata rispettando il programma chiamato Hospitality voluto dalla Regione e disegnato dall’Agenzia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale.

Il sindaco Antonio Decaro, anch’egli presente alla cerimonia, ha poi aggiunto che il nuovo pronto soccorso sarà un luogo di cura e formazione all’interno del quale, oltre a godere dell’oggettiva qualità estetica, si potranno notare gli effetti della riduzione dei tempi di attesa e un miglioramento del percorso di emergenza dei pazienti, che così vedranno restituita la dignità.

Le linee guida del progetto “Hospitality”

Le linee guida del progetto Hospitality offrono un’innovativa visione integrata dei servizi di accoglienza e definiscono un sistema identitario, comune e riconoscibile per gli ospedali, i PTA e la rete dei centri territoriali di assistenza come poliambulatori, consultori e centri vaccini.

L’importanza del sistema identitario visivo

I pilastri di questa iniziativa sono il sistema identitario visivo, declinato e integrato con la segnaletica in aggiunta agli allestimenti e gli arredi, senza dimenticare la governance e la formazione.

La cartellonistica e le grandi soluzioni murarie coniugano decorazione e sistema informativo, quindi con risparmio di tempo sia per i cittadini nel chiedere informazioni per orientarsi sia per il personale nel fornirle.

Dunque informare e orientare, in spazi decorosi e gradualmente arricchiti di servizi e comfort, come forma di efficienza e servizio.

Modello di governance integrata

Il modello di governance integrata prevede infatti ruoli e competenze: ogni struttura sanitaria dovrà avere un Responsabile dell’Accoglienza (con un Referente operativo sul campo), un Coordinamento formato dai responsabili di aree strategiche e un Team Accoglienza riconoscibile che opera nei vari front office e nei servizi.