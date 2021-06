Bandiere verdi, 13 spiagge a prova di bambino in Puglia

La Puglia anche per quest’edizione del 2021 vanta un importante primato: le sue spiagge sono state insignite dal premio Bandiere Verdi, un prestigioso riconoscimento che viene solitamente attribuito a tutte quelle zone marittime giudicate a misura di bambini e che quindi possono permettere a tutta la famiglia di poter trascorre senza pericoli una giornata al mare.

I fattori presi in considerazione

I fattori determinanti necessari per l’assegnazione della Bandiera Verde implica che le spiagge siano caratterizzate da acqua limpida e bassa vicino alla riva, in modo tale che i più piccoli possano, oltre che a bagnarsi in totale tranquillità, giocare in riva senza rischi. Inoltre, queste zone sono ottime per permettere di realizzare torri e castelli con la sabbia. Oltre a queste componenti naturali, la zona marittima deve anche godere di bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi e spazi in cui sia possibile cambiare il pannolino o allattare in totale relax. Oltre a questi servizi ne devono essere aggiunti altri come quelli di gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

Le località sono state scelte da un gruppo di pediatri, che hanno decretato senza alcune ricompensa economica quali siano le spiagge in grado di poter far trascorrere le vacanze estive in tranquillità.

Tutte le Bandiere Verdi di Puglia

Ogni provincia della Puglia presenta delle spiagge a misura di bambino: ecco di seguito tutte le Bandiere Verdi del 2021:

Vieste (Foggia);

Rodi Garganico (Foggia);

Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani);

Polignano a Mare con Cala Fetente, Cala Ripagnola e Cala San Giovanni (Bari);

Ostuni (Brindisi);

Fasano (Brindisi);

Marina di Lizzano (Taranto);

Marina di Ginosa (Taranto);

Melendugno (Lecce);

Otranto (Lecce);

Gallipoli (Lecce);

Porto Cesareo (Lecce);

Marina di Pescoluse (Lecce).