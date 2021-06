Baia delle Zagare tra le 10 spiagge più belle del mondo

La Puglia non smette mai di affascinare e sorprendere. Tra le sue innumerevoli bellezze, l’ultima ad essere notata dalla stampa internazionale è quella di Baia delle Zagare, una preziosa insenatura del Gargano che è stata inserita nelle 10 spiagge più belle del mondo secondo il National Geographic.

Scopri di più su: Baia delle Zagare o dei Faraglioni, spiaggia iconica del Gargano

Conosciuta anche con il nome di Baia dei Mergoli, questa meraviglia si contraddistingue per le sue alte scogliere bianche e per la presenza di due faraglioni di roccia calcarea chiamati rispettivamente Arco di Diomede e Le forbici. A riportare la notizia è Il Messaggero, che sottolinea come si tratti di una costa fatta da sabbia e ciottoli, con un mare cristallino, divisa in tre spiagge da rocce sporgenti.

Questa località è sicuramente una delle più rappresentate del Gargano: il suo successo si deve alla sua bellezza mozzafiato.

Visitare Baia delle Zagare

Delle sue tre spiagge, solamente due sono accessibili via terra: se quella a nord è raggiungibile attraverso un ripido canalone, a quella a sud si può accedere tramite la scalinata dell’omonimo albergo, fermo restando che sarà necessario essere muniti del benestare del Comune. Qualora, invece, si desiderasse visitare Baia delle Zagare e i suoi faraglioni dal mare, basterà affidarsi alle apposite imbarcazioni che effettuano quotidianamente delle escursioni lungo l’intero tratto di costa, conosciuto anche in quanto ricco di affascinanti grotte marine.

L’ultimissima novità, invece, riguarda il pass di 30 minuti per fotografare e ammirare da vicino la bellezza della spiaggia più esclusiva del Gargano, la spiaggia dei meravigliosi Faraglioni di Mattinata cartolina del Gargano e della Puglia nel mondo. Dal lunedì al venerdì 15 persone per fascia oraria: ore 9 – 17.30 – 18.30. Prenotazioni almeno 48 ore prima.

Foto: Matteo Nuzziello