Avanzi Popolo, a Bari con i pattini per raccogliere cibo per i bisognosi

Unire la passione per lo sport al desiderio di aiutare i più bisognosi, questo il pensiero che ha spinto i ragazzi dell’associazione Pattinatori di Bari a diventare speciali corrieri per il progetto benefico dal titolo Avanzi Popolo 2.0. Il fine è quello di ridurre gli sprechi alimentari, commisurandolo al bisogno delle famiglie più indigenti della città di Bari, che porta i giovani sportivi a girare sulle loro quattro ruote per le vie del Comune Metropolitano nel cuore della notte con una bici attrezzata con uno speciale zaino di cibo e bevande.

L’obiettivo

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la onlus Farina 080 e il gruppo di Pattinatori di Bari, team composto da appassionati dello sport legato alle particolari calzature a quattro ruote. L’obiettivo è non solo aiutare i meno fortunati e ridurre la quantità di rifiuti organici in città, ma anche dare il buon esempio, il tutto sfruttando le passeggiate sui pattini che tanto appassionano i ragazzi. I quartieri più frequentati dai giovani pattinatori sono stati in particolare la Madonnella e Picone, che hanno visto anche a notte tarda la bici di Avanzi Popolo 2.0 girare per le loro strade.

Il supporto delle chiese

Un supporto fondamentale giunge dai Frigoriferi Solidali gestiti dalle varie parrocchie nelle varie aree della città, che conservano gli alimenti raccolti durante le varie passeggiate notturne e che saranno poi distribuiti alla popolazione. Ogni due settimane i giovani membri dei Pattinatori di Bari si riuniscono e girano per i vari esercizi commerciali di un quartiere prescelto, chiedendo a panifici, ortofrutticoli e alimentari, donazioni per i Frigoriferi Solidali della città.

Avanzi Popolo

L’iniziativa prosegue con un supporto sempre maggiore da parte della popolazione, che accoglie positivamente l’iniziativa di Avanzi Popolo 2.0 collaborando attivamente con i vari pattinatori che accompagnano la speciale bici preposta alla raccolta. Molti, i negozianti che grazie ai social stanno offrendo il loro supporto invitando a passare in orario di chiusura. In media, ogni sera sono raccolti un totale di 25 chili di cibo, tutti destinati a famiglie dei quartieri interessati, un modo pratico, altruistico e comunitario per cercare di arginare una problematica sociale.