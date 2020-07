Il presidente Michele Emiliano, in compagnia del Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne, è stato in questi giorni a Trani e Andria per visitare rispettivamente i nuovi spazi del PTA di Trani e inaugurare il rinnovato reparto dell’Urologia ospedaliera del Bonomo di Andria.

Presidio Territoriale di Trani

In continua evoluzione, il Presidio Territoriale di Trani rappresenta un luogo di assistenza in forte crescita per specializzazioni presenti e per la complessità degli interventi che propone capacità di collegamento tra l’attività ospedaliera e quella territoriale.

Questi i servizi presenti:

Oncoematologia, posta al secondo piano del Pta di Trani

Day Service Oculistico, struttura che si avvale di: strumenti di elettrofisiologia OCT-Angio OCT Fluorangiografo Topografo corneale altitudinale Campo Visivo Computerizzato Yag-Laser Biometro automatico no contact Microscopio endoteliale Funduscamera per retinografia

Percorso Donna, luogo al piano terra con mammografo digitale di ultima generazione

Pneumologia

Stando a quanto dichiarato dal presidente Emiliano, “Continua il percorso di rafforzamento del Pta di Trani. È un ospedale completo in tutte le sue parti, sul quale abbiamo investito in modo eccezionale, per risarcire la città delle distrazioni del passato. Abbiamo dotato questo presidio di dispositivi che non ci sono neanche negli ospedali di base e, qualche volta, neanche negli ospedali di primo livello”.

Andria, nuovo reparto di Urologia e Andrologia

Il nuovo reparto di Urologia e Andrologia dell’ospedale di Andria è, invece, ubicato al sesto piano del nosocomio “Bonomo” ed è stato realizzato negli spazi che hanno ospitato in passato le sale operatorie.

I lavori strutturali, che hanno avuto un importo complessivo di 430mila euro hanno permesso di avere oggi una struttura moderna e all’avanguardia, con 20 posti letto, una zona di ingresso di accoglienza per i pazienti e parenti e una sala di monitoraggio infermieristico.

A direzione universitaria, la nuova Unità operativa di Urologia e Andrologia è la prima esperienza di clinicizzazione nella Asl Bt ed è stata realizzata sulla base di un protocollo di intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari e Università degli Studi di Foggia.