Apulia Film Forum in visita alle Grotte di Castellana con gli operatori

È stata una vera e propria full immersion in uno dei patrimoni naturalistici più straordinari che esistano al mondo quella dell’Apulia Film Forum, con operatori cinematografici provenienti da tutto il mondo che sono stati molto entusiasti di visitare le Grotte e lo stesso centro storico di Castellana, per un momento di estrema condivisione e bellezza.

La visita alle Grotte

La visita ha preso vita lo scorso sabato 13 ottobre ed il forum è stato dedicato all’incontro e alla creazione di partnership tra gli operatori del settore audiovisivo affinché possano sviluppare buone sinergie per la realizzazione di progetti filmici in coproduzione da girare totalmente o parzialmente in Puglia. Un’occasione creata dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Apulia Film Commission con il patrocinio di Eurimages e in collaborazione con il comune di Monopoli, con il comune di Alberobello, con il comune di Castellana Grotte e con le Grotte di Castellana.

Le tradizioni ed i sapori

Un pomeriggio partito con la visita all’interno della grave a cui è seguita la visita nel centro storico con guide in italiano e in inglese, partita da piazza Nicola e Costa. Una volta in largo Bari, i cineasti sono stati sorpresi dalla Banda Cittadina che ha intonato le note ispirate alle marce della festa patronale per far vivere e condividere con gli ospiti una delle più belle esperienze del folclore tipico cittadino. Successivamente la visita ha proposto la chiesa del Purgatorio con le opere di Vincenzo Fato dov’è stato esposto il baldacchino processionale di recente ristrutturato ed esposto proprio per quell’occasione. Gli ospiti hanno poi gustato una raffinata selezione di prodotti caserecci locali.

Condivisione

Un momento di grande emozione e condivisione che ha visto la partecipazione di associazioni ed aziende locali. Bellezza e partecipazione sono stati i due punti fondamentali di questo momento nel quale sono stati accolti gli operatori cinematografici di tutto il mondo in un luogo dal fascino straordinario e dall’incredibile bellezza.