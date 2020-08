Animal Help, numero WhatsApp per aiutare chi in difficoltà

Il Comune di Vieste ha creato un apposito numero Whatsapp che permette al cittadino di segnale la presenza di animali feriti o in difficoltà.

Valido solo per le emergenze all’interno del territorio viestano, il servizio Animal Help, questo il suo nome, sarà attivo per tutto il periodo estivo dalle 7 alle 24. In seguito, invece, l’orario sarà modificato.

Come annunciato dal Canile sanitario di Vieste, negli orari in cui le prestazioni non sono operose (e quindi dalle 24 alle 7), si potrà chiamare il 112 o il 113, così come previsto dalle leggi nazionali vigenti.

Animal Help, come funziona il servizio

Nato con l’obiettivo di aiutare gli amici a 4 zampe in difficoltà, per richiedere l’aiuto di Animal Help il cittadino dovrà limitarsi a segnalare l’eventuale presenza della bestia in difficoltà, senza intervenire e senza spostarla dal territorio in quanto, come riportato in una nota stampa, ‘un animale vagante in salute e non in pericolo non è necessariamente da prelevare’.

In caso di ritrovamenti di animali che necessitano di essere aiutati nel breve tempo possibile, il cittadino dovrà invece inviare un messaggio WhatsApp (non utilizzando, quindi, la chiamata) e dovrà inviare un suo video/foto correlando il tutto da un breve messaggio in cui descrive al meglio la situazione e la posizione precisa.

A questo punto, dopo la valutazione del caso in sinergia con la Asl locale, i volontari della Lndc (Canile Sanitario di Vieste), Giacche Verdi e Protezione civile ‘Pegaso‘, la Polizia Locale stabilirà in che modo procedere attraverso l’intervento più appropriato.

A quale numero rivolgersi

La segnalazione al numero Animal Help, è bene sottolinearlo, non sostituisce quella scritta al comando di Polizia Locale, che comunque dovrà essere compilata in un secondo momento rispetto a quella più rapida e immediata su WhatsApp.

Per usufruire del servizio Animal Help bisognerà dunque inviare la propria segnalazione al numero 3791453813: la risposta al messaggio non tarderà ad arrivare.