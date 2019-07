In provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, è presente la prima struttura riabilitativa extraospedaliera certificata JCI (Joint Commission International) d’Italia. Questo riconoscimento decreta Gli Angeli di Padre Pio come uno dei migliori centri al mondo per il recupero e la riabilitazione funzionale.

Questo dato è importantissimo: basti pensare che in Italia le strutture accreditate da questo importante e prestigioso riconoscimento sono solamente 24, per un totale di 600 in tutto il mondo.

Il risultato degli Angeli di Padre Pio è stato comunicato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Ministro della Salute Giulia Grillo e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Perché la JCI è importante

Come spiegato dal Dr. Giacomo Francesco Forte, direttore dell’area strategica comunicazione & marketing della Fondazione, questo accreditamento rappresenta lo strumento per migliorare la qualità nella sanità pugliese e non solo.

Per ottenere questo riconoscimento, la stessa organizzazione sanitaria ha chiesto di essere valutata per stabilire al meglio l’aderenza a standard di eccellenza, per migliorare la sicurezza del paziente e la qualità dall’assistenza sanitaria.

Cos’è la JCI

JCI è l’acronimo di Joint Commission International ed è un ente non governativo non profit fondato nel 1951 che ad oggi ha accreditato oltre 20.000 organizzazioni sanitarie in tutti gli Stati Uniti.

L’obiettivo di questo riconoscimento è quello di migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini in collaborazione con gli altri soggetti interessati, consentendo così di valutare le organizzazioni sanitarie e di ispirarle a eccellere nel fornire ai propri pazienti cure sicure ed efficaci di altissima qualità e valore.

Tra le strutture valutate e accreditate ci sono:

ospedali generali

ospedali psichiatrici

ospedali riabilitativi

reti assistenziali

organizzazioni di servizi domiciliari e di supporto

servizi di salute mentale

servizi per disabili

servizi ambulatoriali

laboratori clinici

Gli Angeli di Padre Pio, dunque, sono il primo centro riabilitativo in Italia ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che dovrà essere mantenuto tenendo gli standard di qualità e di valutazione.