Anfiteatro di Lucera, 27mila euro per la sua valorizzazione

La bellezza architettonica di Lucera, il suo anfiteatro augusteo, verrà presto sottoposta ad alcuni lavori di restauro.

In occasione del progetto I Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) e Intesa San Paolo hanno deciso di sposare la causa versando un contributo pari a 27mila euro.

Questa meraviglia romana, classificata decima durante l’edizione del censimento I Luoghi del Cuore nel 2016, ha visto l’interesse attivo del FAI che ha quindi stanziato il contributo affinché possa essere migliorata la fruibilità di questo monumento grazie alla realizzazione di un percorso di visita costituito da segnaletica, pannelli esplicativi, sedute, isole ecologiche e portabici.

L’importante traguardo, di grande rilievo, si è quindi reso possibile per mezzo del comitato pro Anfiteatro Augusteo, che, in collaborazione con i “Luoghi del Cuore“, le Associazioni locali, le parrocchie e gli istituti scolastici hanno potuto conoscere più da vicino l’attività del FAI, riconoscendo la sua missione a favore della tutela del Patrimonio storico-artistico e naturalistico non solo della Puglia ma di tutta Italia.

Dopo aver partecipato al censimento, dunque, è stato possibile presentare la domanda del progetto di valorizzazione dell’anfiteatro di Lucera. Vi è sicuramente un lavoro di squadra dietro il suo programma di tutela, che ha visto la collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la province di Foggia e Barletta-Andria-Trani e l’Università di Foggia.

Lavori dell’anfiteatro di Lucera

In seguito alla vittoria del bando, dunque, potranno a breve iniziare i lavori di miglioramento e potenziamento della fruibilità pubblica dell’anfiteatro di Lucera, che potrà finalmente godere di un percorso guidato con bacheche illustrative e totem segnaletici che potranno così raccontare la vita del monumento in maniera semplice e accurata, riuscendo così a rendere l’esperienza del visitatore ancora più emozionante. L’anello perimetrale dell’anfiteatro, invece, si trasformerà in cornice scenica per installazioni artistiche temporanee all’aperto e luogo per attività didattico culturali.

